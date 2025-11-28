تشریح جزئیات ۴ کشته در حوادث رانندگی تهران

به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی زینی وند، در تشریح ۴ حادثه مرگبار در نقاط مختلف تهران در هفته‌ای که گذشت، افزود: حادثه اول در روز شنبه ۱ آذر ماه حوالی ساعت ۰۳:۱۵ بامداد در مسیر جنوب به شمال تونل توحید رخ داد. که در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و کاهش سطح هوشیاری به دلیل وجود گازهای آلاینده در داخل تونل، واژگون شده. متأسفانه راننده موتورسیکلت بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی با عنوان این مطلب که در روز دوشنبه ۳ آذر ماه شاهد وقوع ۲ فقره تصادف فوتی بوده ایم، گفت: نخستین تصادف در ساعت ۰۶:۴۵ در بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب -پل مدیریت به وقوع پیوست. در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری ساینا به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده (خانم حدود ۴۵ ساله) که قصد تردد غیر مجاز از عرض این معبر را داشته برخورد می‌کند که در اثر این اتفاق عابر پیاده به علت شدت ضربه جان خود را از دست داد.

زینی وند افزود: دومین تصادف فوتی در ساعت ۱۳:۴۵ در موقعیت شمال به جنوب لاین اصلی بزرگراه آزادگان بعد از پل احمد آباد مستوفی اتفاق افتاد. که یک دستگاه کامیون کشنده که از مبدا بندرعباس به مقصد گمرک تهران در حال حرکت بوده به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی با ۱۳ دستگاه وسیله نقلیه (وانت پراید -وانت نیسان -کامیونت و ۱۰ دستگاه خودرو سواری) برخورد می‌کند که در اثر این حادثه راننده وانت پراید در دم فوت شد و دو راننده دیگر مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در پایتخت در روز چهارشنبه ۵ آذر ماه در ساعت ۱۵:۴۰ در موقعیت بزرگراه امام رضا (ع) به سمت غرب نرسیده پل بزرگراه شهید نجفی رستگار یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که در اثر این تصادف عابر پیاده در صحنه جان خود را از دست داد.

زینی‌وند افزود: با توجه به اینکه در تصادفاتی که یک طرف آن وسایل نقلیه سنگین است، معمولاً شدت و میزان خسارات جانی و مالی وارده به حادثه دیدگان بیشتر می‌شود، توصیه اکید ما به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافربر، به‌ویژه رانندگان اتوبوس‌ها و کامیون‌ها این است که از مبدأ تا مقصد سفر خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند. رانندگان باید در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، حتماً در یک توقفگاه مناسب و امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند تا بتوانند با تمرکز و توجه کافی به جلو رانندگی کرده و در مواجهه با خطرات احتمالی عکس العمل مناسبی از خود نشان دهند و از وقوع حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری نمایند.

وی همچنین افزود: توصیه و تاکید دیگر ما به موتورسیکلت سواران عزیز است که از تردد در داخل تونل‌های شهری خودداری کنند، زیرا به دلیل انباشت گازهای آلاینده، این مسیرها برای تردد این دسته از کاربران ترافیکی مناسب نیست. به عنوان مثال، در حادثه اخیر تونل توحید، با بررسی و رصد تصاویر مشخص شد راننده موتورسیکلت در اواسط تونل دچار گازگرفتگی شده و سطح هوشیاری او کاهش یافته بود که متأسفانه منجر به این حادثه تلخ شد.

زینی‌وند همچنین تأکید کرد: رعایت این نکات ساده اما حیاتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و حفظ جان شهروندان داشته باشد و از همه رانندگان خواست با مسئولیت‌پذیری بیشتر، سهم خود را در ارتقای ایمنی راه‌ها ایفا کنند.

