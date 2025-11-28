محدودیتهای ترافیکی در شمال کشور/ محور چالوس یکطرفه میشود
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: با رسیدن به آخرین روز تعطیلات و اوج موج بازگشت مسافران از شمال کشور، محورهای چالوس، هراز، فیرزوکوه و فشم با بار ترافیکی سنگینی روبهرو بوده که برای جلوگیری از قفل ترافیکی، محدودیتهای ویژهای از صبح امروز در محورهای شمالی در حال اجراست.
به گزارش ایلنا از راهور، سرهنگ سیاوش محبی، به آخرین جزئیات محدودیتهای ترافیکی محورهای شمالی همزمان با آخرین روز تعطیلات اشاره کرد و افزود: به دلیل افزایش چشمگیر حجم بازگشت سفرها، طرحهای ویژه مدیریت تردد از صبح امروز جمعه هفتم آذرماه در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و فشم آغاز شده است.
محدودیت تردد موتورسیکلت
سرهنگ محبی گفت: تردد موتورسیکلت تا ساعت ۸ صبح شنبه هشتم آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد ممنوع است.
محور کرج- چالوس (محدودیتهای سنگین و یکطرفه شدن)
وی با اشاره به شرایط محور چالوس نیز گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است. از ساعت ۱۲ امروز ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا، ادامه داد: از ساعت ۱۳ ابتدای پل زنگوله (خروجی تونل البرز) به سمت چالوس مسدود میشود. همچنین از ساعت۱۵ مسیر شمال به جنوب از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد شد.
به گفته وی طرح محدودیتها تا ساعت ۱۴ ادامه دارد؛ اما در صورت کاهش ترافیک، این زمان زودتر پایان مییابد.
محور هراز
جانشین پلیس راه راهور فراجا توضیح داد: تردد تمامی تریلرها در محور هراز ممنوع است. تردد کامیونها و کامیونتها ـ بهجز حاملان سوخت و مواد فاسدشدنی ـ از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز ممنوع خواهد بود، البته در صورت تشخیص پلیس و افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان اجرا میشود.
محور فشم
سرهنگ محبی افزود: از ساعت ۱۷تا ۲۰ امروز، محور فشم از انتهای مسیر در محدوده پل حاجیآباد و پیچ کلیکان بهسمت خروجی فشم یکطرفه خواهد شد.
وی با تأکید بر آمادهباش کامل نیروهای پلیس راه گفت: رانندگان حتما برنامهریزی سفر خود را با محدودیتهای امروز هماهنگ کنند و از شتاب و سبقتهای خطرناک پرهیز کنند تا شاهد بازگشت ایمن و بدون حادثه در این روز پرتردد باشیم.