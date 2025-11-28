چگونه از فرزندمان در برابر آنفلوآنزا محافظت کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، استاد ابراهیمی؛ فوق تخصص قلب کودکان و نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: ویروس آنفلوانزا در کودکان یکی از شایع‌ترین ویروس‌های تنفسی فصلی است که هر ساله از پاییز تا اواسط زمستان شیوع پیدا می‌کند و می‌تواند برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند از جمله کودکان و نوزادان خطرناک باشد.

وی در خصوص انتشار و سرایت ویروس گفت: انتشار ویروس یک روز پیش از بروز علائم آغاز و تا ۵ تا ۷ روز پس از شروع علائم می‌تواند به دیگران منتقل شود. افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، ممکن است برای مدت بیشتری واگیردار باقی بمانند. کودکان نیز به طور معمول ویروس را به مدت بیشتری در بدن خود نگه می‌دارند و بنابراین می‌توانند تا ۱۰ روز بعد از شروع علائم، ناقل ویروس باشند. برای جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران، افرادی که به آنفلوانزا مبتلا شده‌اند باید در خانه بمانند و از تماس با دیگران خودداری کنند.

استاد ابراهیمی ضمن اشاره به اینکه «آنفولانزا نباید با سرماخوردگی اشتباه گرفته شود»، افزود: در آنفولانزا، تب بالا، لرز، بدن‌درد و درد عضلانی شدید، سردرد، خستگی و بی‌حالی، سرفه خشک، گلودرد و آبریزش و گرفتگی بینی و کاهش اشتها از علائم‌ بارز این بیماری هستند. در حالی که سرماخوردگی معمولاً با علائم خفیف‌تری همراه است.

وی در ادامه ضمن اشاره به شایع ترین علائم بیماری در کودکان که تب و لرز است، گفت: تب و لرز یکی از اولین نشانه‌های این بیماری است و معمولا دمای بدن کودک به بیش از ۳۸ تا ۴۰ درجه می‌رسد. این تب می‌تواند بین دو تا پنج روز ادامه پیدا کند و در کودکان خردسال با لرز همراه شود. در صورت عدم درمان به‌موقع، خطر عفونت گوش میانی و ذات‌الریه در کودکان و نوزادن به وجود می آورد.

این متخصص اطفال واکسن سالانه آنفلوانزا را «بهترین و مؤثرترین روش پیشگیری» دانست و تأکید کرد: زمان مناسب برای تزریق واکسن، از اواخر شهریور تا اواسط آبان است تا بدن پیش از شروع فصل شیوع، پادتن کافی تولید کند.

دوز مناسب واکسن درکودکان چگونه است؟

استاد ابراهیمی ضمن اشاره به اینکه کودکان از شش‌ماهگی می‌توانند واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند، خاطرنشان کرد: کودکان ۶ ماه تا ۹ سال که برای اولین‌بار واکسن آنفولانزا می‌زنند به ۲ دوز با فاصله حداقل ۴ هفته نیاز دارند؛ در حالی که در سال‌های آتی، تزریق تنها یک دوز کافی خواهد بود.

وی یاد آور شد: به‌دلیل تغییرات مداوم آنتی‌ژنیک ویروس آنفلوآنزا، تکرار و به‌روزرسانی سالانه واکسن برای حفظ ایمنی ضروری است.

ابراهیمی ضمن اشاره به اینکه واکسن آنفولانزا از سرماخوردگی جلوگیری نمی کند، افزود: واکسن آنفولانزا برای کلیه افراد بالای شش ماه توصیه می شود دقت کنید که این واکسن فقط از بیماری آنفولانزا پیشگیری می کند و تاثیری در پیشگیری از سرماخوردگی معمولی ندارد.

وی مهم‌ترین توصیه‌های پیشگیرانه را شامل شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون،

پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، پرهیز از حضور در محیط‌های شلوغ، تهویه مناسب فضاهای بسته، تغذیه سالم، خواب کافی و تقویت ایمنی بدن، استفاده از ماسک در محیط‌های پرجمعیتی، خودداری از روبوسی و دست دادن و در آغوش گرفتن دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ضمن اشاره به اینکه تغذیه با شیر مادر بهترین روش برای تقویت سیستم ایمنی نوزاد است، گفت: مادری که به آنفولانزا مشکوک باشد یا ابتلای او تأیید شده باشد، لازم است تمامی نکات بهداشتی و مراقبتی را رعایت کند تا از انتقال ویروس به نوزاد جلوگیری کند.

استاد ابراهیمی گفت: بهترین درمان بیماری آنفلوآنزا، استراحت و نوشیدن مایعات از جمله (آب، آبمیوه‌های تازه مانند آب سیب و هویج، محلول ORS) و استفاده از روش‌های سنتی مانند پاشویه و تنشویه با آب ولرم (بدون الکل، نمک یا مواد افزودنی) مفید است. ولی اگر متوجه شدید فرزند شما راحت نیست و درد دارد، با پزشک مشورت و در صورت تایید، از داروهای مسکن همچون استامینوفن کودکان استفاده کنید ولی هیچ گاه بدون مشورت پزشک به فرزندان خود آسپرین ندهید.

وی توصیه کرد: به دکتر اصرار نکنید که برای کودک مبتلا به آنفلوآنزا، آنتی بیوتیک تجویز کند. این دارو فقط باکتری‌ها را از بین می‌برد. آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و در اثر باکتری‌ها به وجود نمی‌آید تنها در صورتی که عفونت ویروسی آنفلوآنزا منجر به یک عفونت ثانویه باکتریایی مانند ذات‌الریه یا عفونت گوش شود، آنگاه تجویز آنتی‌بیوتیک توسط پزشک ضروری خواهد بود.

