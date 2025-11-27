به گزارش ایلنا، در دیدار سید محمد مجابی قائم‌مقام و معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان با آرسنی کاریاکین دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های عضو مجمع بریکس، موضوع ایجاد جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداری‌های بریکس بررسی و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و ایجاد دبیرخانه جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداری‌های عضو بریکس تأکید شد.



در این دیدار، سید محمد مجابی ضمن خیرمقدم به دبیرکل اتحادیه بریکس برای سفر به تهران، توسعه همکاری‌های دوجانبه و افزایش سطح تعاملات بین‌المللی را از اولویت‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برشمرد.



وی بریکس را ظرفیتی ارزشمند برای تبادل تجربه میان شهرداری‌های کشورهای عضو دانست و گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور ارتقای توان مدیریتی شهرها و ایجاد رقابت سازنده، پیشنهاد رسمی اعطای جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداری‌های عضو مجمع بریکس را به دبیرخانه این اتحادیه ارائه کرده و آمادگی دارد دبیرخانه این جایزه را نیز در تهران مستقر کند. مجابی با اشاره به توافقات حاصل‌شده در جلسات پیشین افزود: در نشست‌های مشترکی که با پیگیری دکتر مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با مسئولان شهرداری کازان و دبیرخانه بریکس انجام شده زمینه‌های همکاری بسیار خوبی شکل گرفته است و این جلسه در امتداد همان تلاش‌ها برگزار می‌شود.



در ادامه، آرسنی کاریاکین دبیرکل اتحادیه شهرداری‌های عضو مجمع بریکس، با قدردانی از میزبانی هیأت ایرانی، پیشنهاد اعطای جایزه را نقطه عطفی در افزایش تعاملات و ارتقای شاخص‌های مدیریت شهری میان کشورهای عضو بریکس دانست.



وی تأکید کرد: شهرداری کازان به عنوان مسئول دبیرخانه اتحادیه، آمادگی کامل دارد تا با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرآیند طراحی، تدوین و راه‌اندازی دبیرخانه جایزه بریکس در تهران را پیش ببرد.



به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، کاریاکین همچنین ابراز امیدواری کرد که با امضا و تبادل تفاهم‌نامه همکاری میان طرفین، جزئیات اجرایی و محورهای اختصاص این جایزه هر چه سریع‌تر نهایی و به صورت رسمی اعلام شود.