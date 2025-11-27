به گزارش ایلنا به نقل از شهر، علیرضا زاکانی در دیدار با «نصیف الخطابی» استاندار کربلا در حاشیه اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران» و ششمین دوره «مسابقه بین‌المللی خشت طلایی» با اشاره به تغییرات مثبت در این استان عراقی، اظهارکرد: در سال‌های گذشته، تغییرات کربلا کاملاً ملموس بوده است. امیدوارم پس از برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات عراق، این کشور رو به ثبات پایدار و رشد رود.

شهردار تهران در تشریح رویکرد مدیریت شهری پایتخت افزود: در چهار سال گذشته، تهران را همانند یک زیست‌بوم واحد دیدیم. در مدیریت شهر، برای ما هم توجه به «جسم» یعنی کالبد شهر مهم بود و هم توجه به «روح» یعنی سبک زندگی مردم، زیرا این دو امر در هم تنیده‌اند. مبتنی بر این توجه، اقدام به اجرای طرحی تحولی در چهار محور کردیم که در آن هم جسم شهر را پایدار کرده و ارتقا دادیم و هم با بالا بردن مشارکت شهروندان، آنان را در مدیریت شهر محور قرار دادیم.

زاکانی با اشاره به نقش مردم گفت: در این سال‌ها، مردم نیز در رویدادهای مختلفی که در تهران برگزار شد، همراه مدیریت شهری بودند. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که به دنبال ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های شهری هستیم.

رشد ۲ برابری اتوبوس‌های تهران در ۴ سال اخیر

شهردار تهران سپس با اشاره به پروژه‌های کلان حوزه حمل و نقل عمومی پایتخت، گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی هم‌اکنون ۱۰ میلیارد دلار پروژه در دست اقدام داریم.

وی با پرداختن به بخش اتوبوسرانی افزود: به عنوان مثال در بخش اتوبوس طی ۴ سال گذشته با رشد دو برابری اتوبوس‌های پایتخت روبرو بودیم و در سال آینده نیز بالغ بر ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس در تهران فعال خواهد شد که عمده آن‌ها برقی است.

افزایش ۴۰کیلومتر به طول شبکه مترو پایتخت در دوره ششم مدیریت شهری

زاکانی در ادامه به توسعه مترو پرداخت و اظهار کرد: در بخش مترو طی ۴ سال گذشته ۴۰ کیلومتر مسیر با ۱۹ ایستگاه به خطوط تهران افزوده شد. این رقم در ۵ سال آینده نیز به ۱۸۰ کیلومتر می‌رسد.

وی با اشاره به سخنان استاندار کربلا مبنی بر همکاری شهرداری تهران با مدیریت شهری کربلا در حوزه مترو گفت: برای اجرایی شدن همکاری هفته آینده با موافقت استاندار، تیمی از مترو تهران برای بررسی شیوه‌های همکاری به کربلا اعزام می‌شود.

شهردار تهران با بیان اینکه خیلی از مشکلاتی که ما در تهران برای همکاری با طرف‌های خارجی داریم در کربلا نیست، گفت: زمینه‌های مساعد برای توسعه همکاری‌ها بین دو شهر را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به تجربه‌های شهرداری تهران با طرف‌های بین‌المللی گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با چین در این دوره مدیریت شهری منعقد شده‌است، هسته مرکزی تمامی این تفاهم‌نامه‌ها مبتنی بر انتقال خط تولید و فناوری به تهران است.

وی درباره چشم‌انداز این همکاری بیان کرد: ما به دنبال آن هستیم تهران را تبدیل به الگو تولید در ایران بکنیم تا امکانات از تهران به سایر شهرها نیز ارسال شود. همین الگو را در شهر کربلا نیز می‌توان تکرار کرد.

زاکانی سپس با اشاره به دستاوردهای شهرداری تهران در حوزه مالی طی دوره ششم مدیریت شهری گفت: در چهار سال گذشته تلاش کردیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌شهری، مدیریت شهری را پیش ببریم. بر همین اساس نه تنها با کسری بودجه روبرو نشدیم، بلکه به طور میانگین سالانه حدود ۶۳ درصد به بودجه شهری تهران افزوده شد.

شهردار تهران در ادامه به نحوه تخصیص این منابع اشاره کرد و افزود: بیشتر این منابع به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یافت و نتیجه این رشد بودجه‌ای، امکان برنامه‌ریزی پایدار برای شهر تهران بود.

وی در پایان با تأکید بر نقش این منابع در توسعه پروژه‌های شهری خاطرنشان کرد: این افزایش بودجه زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی از جمله توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و گسترش فضای سبز شهری شده است.

نصیف الخطابی استاندار کربلا نیز در این دیدار با مرور چالش‌های تاریخی شهر کربلا گفت: در دوره رژیم بعث، شهر کربلا فاقد زیرساخت‌های لازم و امکانات شهری بود و پس از آن نیز طی دو دهه گذشته، کشور عراق و کربلا درگیر جنگ‌های داخلی و به ویژه مبارزه با داعش بود.

الخطابی سپس با اشاره به آغاز روند توسعه در این شهر مقدس افزود: از ۶ سال قبل، نهضتی برای آبادانی در کربلا آغاز شد که در نتیجه آن شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف آموزش، کشاورزی و صنایع بودیم.

استاندار کربلا با برشمردن دستاوردهای این شهر تأکید کرد: در حوزه کشاورزی، کربلا بهترین شهر در عراق است و در سایر حوزه‌ها به ویژه در بخش صنعت نیز بهترین و بیشترین پیشرفت را داشته‌ایم.

الخطابی با اشاره به اولویت‌های فعلی مدیریت شهری کربلا گفت: اکنون تمرکز مدیریت شهری کربلا بر توسعه حوزه حمل‌ونقل عمومی است. یکی از بزرگترین پروژه‌های ما در کربلا، احداث خطوط مترو مختص زائران است.

استاندار کربلا در پایان با بیان درخواست خود از شهرداری تهران، گفت: در حوزه احداث خطوط مترو، درخواست همکاری و انتقال تجربه از سوی شهرداری تهران داریم. امیدوارم خروجی این جلسه، به همکاری‌های سازنده میان مدیریت شهری تهران و کربلا منجر شود.



