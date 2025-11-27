خبرگزاری کار ایران
پیگیری تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی تجهیزات شرکت‌های دارویی

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تأخیر طولانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات موجب شده چرخه وصول بدهی‌ها گاهی به ۵۰۰ روز برسد و مجموع معوقات شرکت‌های دارویی به حدود ۱۰۰ همت افزایش یابد

به گزارش ایلنا به نقل از ایفدانا ، مهدی پیرصالحی، در بازدید از شرکت سبحان انکولوژی اعلام کرد هدف اصلی سیاست‌گذاری در حوزه دارو، مدیریت شرایط به‌گونه‌ای است که تولید داخلی پایدار بماند و فشار قیمتی بر مصرف‌کننده افزایش پیدا نکند.

وی با اشاره به چالش های قیمت‌گذاری دارو گفت: افزایش مداوم هزینه‌های انرژی و دستمزدها در کنار محدودیت توان معیشتی مردم باعث شده قیمت‌گذاری به یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های مدیریت صنعت دارو تبدیل شود و نیاز به تصمیم‌گیری بسیار دقیق داشته باشد.

 وی در ادامه از موضوع نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش های صنعت داروسازی یاد کرد و افزود : تأخیر طولانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات موجب شده چرخه وصول بدهی‌ها گاهی به ۵۰۰ روز برسد و مجموع معوقات شرکت‌های دارویی به حدود ۱۰۰ همت افزایش یابد.

 رئیس سازمان غذا و دارو در توضیح وضعیت تأمین ارز نیز گفت : بخش مهمی از نیازهای صنعت برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی تجهیزات، با تأخیر در تخصیص ارز روبه‌روست.

او تأکید کرد با همکاری وزارت صمت در حال پیگیری تخصیص حداقل ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی و بازسازی تجهیزات شرکت‌های دارویی هستند تا روند تولید دچار وقفه نشود.

پیرصالحی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد مدیریت هوشمند منابع، پایش دقیق هزینه‌ها و برنامه‌ریزی پایدار می‌تواند هم به ثبات تولید ملی کمک کند و هم مانع افزایش غیرضروری فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده شود.

