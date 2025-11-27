خبرگزاری کار ایران
اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران» آغاز شد

آیین افتتاحیه اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران» و ششمین دوره «مسابقه بین‌المللی خشت طلایی» برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران» و ششمین دوره «مسابقه بین‌المللی خشت طلایی» امروز - پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴- با برگزاری مراسم افتتاحیه و با حضور شهرداران و مدیران شهری داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در ساختمان بلدیه تهران آغاز شد.

اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ که به همت معاونت بین‌الملل مرکز ارتباطات و با همکاری مجمع شهرداران آسیایی آغاز شده، شامل چند رویداد اصلی از جمله هفتمین نشست مجمع عمومی و یازدهمین نشست هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی، اولین نشست روسای سازمان‌های بین‌المللی شهری و دومین نشست شهرهای خواهرخوانده تهران است.

اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران» آغاز شد

بیش از ۱۰۰ مهمان از شهرهای داخلی، کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، هند، ترکیه، عراق، روسیه، قطر و سنگال و همچنین سازمان‌های بین‌المللی شهری از جمله اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، اتحادیه شهرهای بریکس پلاس و آیزوکارپ در اجلاس شهری تهران حضور دارند.

گفتنی است، این رویداد سه روزه تا شنبه ۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.

 

