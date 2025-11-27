خبرگزاری کار ایران
هیچ روش سالمی برای کاهش وزن سریع و بدون عارضه وجود ندارد

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به یکی از باورهای نادرست تغذیه‌ای اعلام کرد: برخلاف تصور عمومی، قرص‌ها و پودرهای لاغری یا چاقی که در عطاری‌ها یا برخی سایت‌ها عرضه می‌شوند، بی‌ضرر نیستند و می‌توانند عوارض جدی و حتی جبران‌ناپذیری برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند.

به گزارش ایلنا، در سال‌های اخیر به‌دلیل نگرانی از عوارض برخی داروهای شیمیایی و وجود تبلیغات گسترده درباره «گیاهی بودن» محصولات لاغری، بسیاری از مردم داروهای کاهش وزن را بدون نسخه و از عطاری‌ها تهیه می‌کنند؛ درحالی‌که این تصور که محصولات گیاهی همیشه سالم و بدون عارضه‌اند، کاملاً نادرست است. 

دفتر بهبود تغذیه جامع وزارت بهداشت تاکید کرد: بخش قابل توجهی از قرص‌های لاغری فاقد مجوز که در عطاری‌ها فروخته می‌شوند، ترکیبی از چند ماده ناشناخته هستند؛ برخی از آن‌ها حتی از مواد شبه‌آمفتامین و شبه‌اکس ساخته شده‌اند که یکی از عوارضشان کاهش وزن است. این ترکیبات به‌شدت اعتیادآور بوده و می‌توانند موجب تحلیل عضلانی، اختلالات قلبی‌عروقی، شوک، مشکلات گوارشی، افزایش فشارخون و انواع اختلالات روانی شوند. 

دفتر بهبود تغذیه جامعه همچنین هشدار داده است که حتی محصولاتی که با عنوان «کاملاً گیاهی» فروخته می‌شوند نیز به دلیل نبود نظارت آزمایشگاهی، نامشخص بودن دوز مواد و احتمال تداخل با سایر داروها می‌توانند سلامت مصرف‌کننده را تهدید کنند. 

بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، هیچ روش سالم و علمی برای کاهش وزن سریع و بدون عارضه وجود ندارد و مردم باید برای درمان چاقی یا لاغری غیرطبیعی تنها از طریق پزشکان و متخصصان تغذیه اقدام کنند.

 

