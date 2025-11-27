خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شماره ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اعلام شد

شماره ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اعلام شد
کد خبر : 1719745
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: هموطنان برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از این پس با شماره ۳۰۱۱۰ تماس بگیرند.

به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت عظیم هموطنان عزیزمان همواره راهگشا مفیده فایده است، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف ارتقاء سطح همکاری عمومی و افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد تسهیل در ارتباط هموطنان شماره ستاد خبری را به ۳۰۱۱۰ راه اندازی کرد. 

وی با تاکید بر اینکه این تغییر شماره به منظور ایجاد سهولت هر چه بیشتر در تماس و ارتباط مردم با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی است، افزود: این ستاد خبری به منظور دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مردمی در راستای مقابله و مبارزه با انواع جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز راه اندازی شده است. 

به گزارش سایت پلیس، سردار رحیمی با تاکید بر اینکه راه اندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به منظور تسریع روند شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی در کشور صورت میگیرد بیان داشت هموطنان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۳۰۱۱۰ اطلاعات و گزارشهای خود را در زمینه مفاسد و جرایم اقتصادی از قبیل احتکار زمین خواری پولشویی رشا و ارتشاء قاچاق کالا و ارز و دیگر موارد اقتصادی را به پلیس اطلاع دهند. 

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه هموطنان گرامی میتوانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی از این پس با شماره جدید ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا ) شماره ۳۰۱۱۰ ) در میان بگذارند، افزود: همکاران ما در ستاد خبری پلیس بصورت شبانه روز آماده دریافت اخبا رو اطلاعات هموطنان هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات