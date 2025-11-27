فراخوان اهدای خون در روزهای تعطیل

به گزارش ایلنا، سازمان انتقال خون کشور اعلام کرد مراکز اصلی اهدای خون در تمام استان‌ها در روزهای تعطیل نیز همانند روزهای عادی آماده دریافت خون از اهدا کنندگان است.

ساعت کاری مراکز اهدای خون اصلی هر استان در روزهای تعطیل همانند روزهای عادی است، اما ساعت کار مراکز اقماری اهدای خون در ایام تعطیل در سامانه آن مراکز اعلام می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان انتقال خون، به سبب کاهش دما و افزایش آلودگی هوا شیوع بیماری‌های فصلی میانگین اهدای خون کاهش یافته است، اما نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی همچنان پابرجاست.

