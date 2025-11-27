معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:
وجود ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور وجود دارد که باید نوسازی و بهسازی شوند.
به گزارش ایلنا، سید سجاد رضوی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، اولویت نوسازی تختهای فرسوده با مناطق محروم است و در این راستا، تکمیل بیمارستان نیایش در لرستان در حال پیگیری است.
وی با اشاره به راهاندازی تجهیزات پزشکی خریداریشده افزود: تجهیزاتی که هنوز در لرستان فعال نشدهاند، با جدیت در حال پیگیری هستند و نیروی انسانی لازم برای استفاده از این دستگاهها نیز تأمین شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: متخصصانی که امسال به دانشگاهها معرفی شدهاند، میتوانند از این تجهیزات استفاده کنند. با وجود کمبود متخصص در مناطق محروم از جمله لرستان، توزیع پزشکان امسال افزایش یافته است.
رضوی با اشاره به پدیده زیرمیزی گفت: هرگونه تخلف باید به دانشگاه علوم پزشکی گزارش شود و برخورد قاطع با متخلفان صورت خواهد گرفت.
به گزارش وبدا، وی ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن زیرمیزی افزود: جامعه پزشکی خدمات ارزشمندی ارائه میدهد، اما با وجود تأخیر حدود ۹ ماهه در پرداختکارانه کادر درمان که در حال پیگیری برای بهروز شدن است، هیچگونه توجیهی برای زیرمیزی وجود ندارد.
رضوی همچنین با معرفی سامانه ۱۹۰ اعلام کرد: گزارش هر تخلفی در این سامانه پیگیری خواهد شد.
وی درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا نیز گفت: این ویروس تغییراتی داشته و رعایت اقدامات احتیاطی و استفاده از ماسک ضروری است.
به گفته او، ویروس در میان اطفال تهاجمیتر بوده و در صورت لزوم، تعطیلی مراکز آموزشی در دستور کار قرار میگیرد.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در برخی مناطق ظرفیت بخشهای اطفال تکمیل شده و میزان مراجعات در برخی بیمارستانها دو تا سه برابر افزایش یافته است.