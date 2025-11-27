خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:

وجود ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور

وجود ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور
کد خبر : 1719728
لینک کوتاه کپی شد.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور وجود دارد که باید نوسازی و بهسازی شوند.

به گزارش ایلنا، سید سجاد رضوی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، اولویت نوسازی تخت‌های فرسوده با مناطق محروم است و در این راستا، تکمیل بیمارستان نیایش در لرستان در حال پیگیری است. 

وی با اشاره به راه‌اندازی تجهیزات پزشکی خریداری‌شده افزود: تجهیزاتی که هنوز در لرستان فعال نشده‌اند، با جدیت در حال پیگیری هستند و نیروی انسانی لازم برای استفاده از این دستگاه‌ها نیز تأمین شده است. 

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: متخصصانی که امسال به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند، می‌توانند از این تجهیزات استفاده کنند. با وجود کمبود متخصص در مناطق محروم از جمله لرستان، توزیع پزشکان امسال افزایش یافته است. 

رضوی با اشاره به پدیده زیرمیزی گفت: هرگونه تخلف باید به دانشگاه علوم پزشکی گزارش شود و برخورد قاطع با متخلفان صورت خواهد گرفت. 

به گزارش وبدا، وی ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن زیرمیزی افزود: جامعه پزشکی خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهد، اما با وجود تأخیر حدود ۹ ماهه در پرداخت‌کارانه کادر درمان که در حال پیگیری برای به‌روز شدن است، هیچ‌گونه توجیهی برای زیرمیزی وجود ندارد. 

رضوی همچنین با معرفی سامانه ۱۹۰ اعلام کرد: گزارش هر تخلفی در این سامانه پیگیری خواهد شد. 

وی درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا نیز گفت: این ویروس تغییراتی داشته و رعایت اقدامات احتیاطی و استفاده از ماسک ضروری است. 

به گفته او، ویروس در میان اطفال تهاجمی‌تر بوده و در صورت لزوم، تعطیلی مراکز آموزشی در دستور کار قرار می‌گیرد. 

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در برخی مناطق ظرفیت بخش‌های اطفال تکمیل شده و میزان مراجعات در برخی بیمارستان‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات