هوای تهران همچنان قرمز است

به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۷۲ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۷۴ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم است.

از ابتدای سال تاکنون کیفیت هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

