هوای تهران همچنان قرمز است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۶ آذر ماه) در شرایط «ناسالم» است.

به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۷۲ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۷۴ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم است. 

از ابتدای سال تاکنون کیفیت هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

 

