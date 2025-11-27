فرمانده یگان حفاظت محیطزیست:
جذب ۴۸۰ محیطبان جدید و تقویت ناوگان خودرویی در دستور کار است
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست گفت: در حوزه تقویت نیروی انسانی یگان حفاظت، اقدامات مؤثری با حمایت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، سرکار خانم انصاری، در حال انجام است. بر همین اساس، موضوع جذب و گزینش حدود ۴۸۰ محیطبان جدید در سال جاری در دستور کار قرار دارد که بخشی از این نیروها به استان خوزستان اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیطزیست با اشاره به اقدامات ملی در راستای تقویت ساختار حفاظتی محیطزیست، از برنامهریزی برای جذب ۴۸۰ محیطبان جدید در سال جاری خبر داد و گفت: بخشی از این سهمیه، برای تقویت یگان حفاظت محیطزیست استان خوزستان اختصاص یافته است.
رستگار در دوره آموزشی ضابطین دادگستری ویژه محیطبانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیطزیست خوزستان سخن میگفت، ضمن ابراز خرسندی از حضور در خوزستان اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری دوره مهم ضابطین دادگستری برای پرسنل محیطزیست خوزستان بودیم. این آموزشها برای ارتقای دقت، ایمنی و آمادگی محیطبانان در مأموریتها بسیار ضروری است.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست همچنین به برنامههای مرتبط با توسعه تجهیزات عملیاتی اشاره کرد و گفت: در حوزه تقویت ناوگان خودرویی نیز قراردادهای مهمی با شرکتهای خودروساز منعقد شده است تا خودروهای استاندارد و باکیفیت برای اجرای مأموریتهای محیطبانان تأمین شود. این موضوع یکی از نیازهای اساسی یگان بوده و گامهای قابل توجهی در این زمینه برداشته شده است.
به گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست، این دوره آموزشی با هدف ارتقای مهارتهای قضایی، حقوقی و ضابطین دادگستری محیطبانان برگزار شده و مدرسین تخصصی در آن به تشریح الزامات قانونی و نحوه مواجهه با تخلفات محیطزیستی پرداختند.