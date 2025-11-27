به گزارش ایلنا، مهناز مزدوریان، فوق‌تخصص ریه و عضو هیأت علمی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشریح علائم و عوامل خطر بیماری‌های ریوی گفت: بیماری انسدادی ریه از شایع‌ترین بیماری‌های دستگاه تنفسی است که بر اثر مصرف دخانیات از جمله سیگار، قرار گرفتن در معرض آلاینده‌های محیطی و فعالیت در برخی مشاغل ایجاد می‌شود. سرفه، تنگی نفس و خس‌خس سینه از علائم اصلی این بیماری است و در موارد شدید، تنگی نفس می‌تواند توان انجام فعالیت‌های روزانه را مختل کند.

وی افزود: با افزایش آلودگی هوا، تعداد قابل توجهی از بیماران ریوی با تشدید علائم مراجعه کرده‌اند و شدت تنگی نفس، سرفه و افزایش خلط در میان این افراد قابل مشاهده است.

این فوق‌تخصص ریه با اشاره به تفاوت‌های جنسیتی در شیوع بیماری‌های انسدادی ریه گفت: شیوع مصرف سیگار و سایر دخانیات در میان آقایان، علت بروز بیشتر این بیماری در این گروه است. همچنین سابقه پخت نان، از عوامل مهم ابتلا در میان برخی زنان بوده است.

او با ابراز نگرانی از روند رو به رشد مصرف دخانیات در بین نوجوانان و جوانان بیان کرد: متأسفانه افزایش مصرف سیگار، قلیان و ویپ در میان دختران و پسران نوجوان و جوان می‌تواند در سال‌های آینده موجب افزایش شیوع بیماری‌های ریوی در هر دو جنس شود و تفاوت معناداری بین میزان ابتلا در زنان و مردان باقی نماند.

مزدوریان با اشاره به روند کاهش سن ابتلا افزود: اگرچه بیماران ریوی عمدتاً در دهه‌های پنجم و ششم زندگی هستند، اما با توجه به کاهش سن مصرف دخانیات، احتمال بروز این بیماری در سنین جوانی نیز وجود دارد.

وی با تأکید بر پرهیز کامل از مصرف هر نوع محصول دخانی تصریح کرد: هیچ نوع دخانیاتی اعم از سیگار، قلیان و ویپ بی‌خطر نیست. به‌ویژه ویپ که به‌اشتباه نوع کم‌ضرر معرفی می‌شود، در واقع مضر است و می‌تواند نقش مهمی در بروز بیماری‌های شدید ریوی از جمله سرطان ریه داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان توصیه کرد: افراد بالای ۶۵ سال، بیماران دارای سابقه بیماری‌های قلبی، ریوی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و شیرده باید در روزهایی که آلودگی هوا افزایش می‌یابد و همچنین هنگام شیوع بیماری‌های ویروسی، از حضور در فضاهای عمومی و شلوغ خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور، حتماً از ماسک مناسب استفاده نمایند.

