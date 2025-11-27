خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد:

برنامه‌ریزی‌ برای کاهش طول سفر حجاج

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: فرایند ثبت‌نام قطعی در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۵ آذر در سامانه «حج من» آغاز می‌شود و اولویت نام‌نویسی مطابق اطلاعیه‌های قبلی به افرادی اختصاص دارد که در ده روز اول پیش‌ثبت‌نام کرده باشند.

به گزارش ایلنا، علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درباره ثبت نام قطعی حج تمتع آتی اظهار کرد: همه افرادی که پیش‌ثبت‌نام خود را طبق اولویت‌های استانی انجام داده‌اند می‌توانند از طریق سامانه «حج من» به نشانی my. haj. ir، نسبت به انتخاب کاروان و تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند. در این مرحله، گروه‌های مختلف قیمتی نیز روی سامانه قرار می‌گیرد. 

 رشیدیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای کاهش طول سفر حجاج توضیح داد: تلاش شده است مدت سفر نسبت به سال گذشته کوتاه‌تر شود؛ هرچند تحقق نهایی آن وابسته به ظرفیت پروازها و جدول‌های پروازی کشور میزبان است. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، وی افزود: افرادی که در ده روز نخست پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند، برای ثبت‌نام قطعی در اولویت هستند و می‌توانند کاروان‌های مدنظر خود از جمله کاروان‌های زوجی – که امسال ظرفیت آن‌ها حدود دو برابر شده است – را انتخاب کنند. 

رئیس سازمان حج و زیارت به متقاضیانی که قصد دارند به اتفاق یکدیگر و در یک کاروان اعزام شوند توصیه کرد که در انتخاب کاروان دقت نمایند تا در یک کاروان نام‌نویسی کنند چراکه بعد از انتخاب، امکان جابجایی وجود ندارد. 

رشیدیان همچنین بر تکمیل سریع مدارک از جمله گذرنامه و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها تأکید کرد و گفت: کلیه قراردادهای مربوط به اسکان و خدمات حج تمتع ۱۴۰۵ نهایی شده است. امسال ۵۷ هتل در مکه و ۱۷ هتل در مدینه تجهیز شده‌اند؛ با این حال محدودیت‌های اسکان در مدینه همچنان پابرجاست که علت آن نبود ساخت‌وسازهای جدید در این شهر می‌باشد.

 

