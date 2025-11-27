جزئیات حریق در یک ساختمان ۹ طبقه

به گزارش ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره حریق در یک ساختمان ۹ طبقه در تقاطع ولیعصر و طالقانی اعلام کرد: ساعت ۲۳:۴۰ شب گذشته وقوع حریق در خیابان طالقانی به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد که پس از حضور نیروها مشخص شد آتش سوزی در یک واحد ۹۰ تا ۱۰۰ متری طبقه سوم یک ساختمان بوده و دود به طبقات بالایی رسیده بود.