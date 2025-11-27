خبرگزاری کار ایران
جزئیات حریق در یک ساختمان ۹ طبقه
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق در یک ساختمان ۹ طبقه در تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی را تشریح کرد.

به گزارش   ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره حریق در یک ساختمان ۹ طبقه در تقاطع ولیعصر و طالقانی اعلام کرد: ساعت ۲۳:۴۰ شب گذشته وقوع حریق در خیابان طالقانی به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد که پس از حضور نیروها مشخص شد آتش سوزی در یک واحد ۹۰ تا ۱۰۰ متری طبقه سوم یک ساختمان بوده و دود به طبقات بالایی رسیده بود.

وی افزود: آتش‌نشانان ۱۰ نفر را از طریق نردبان هیدرولیکی و راه‌پله ایمن‌سازی‌شده نجات دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: در این حادثه یک مرد مصدوم و به نیروهای اورژانس تحویل داده شد. آتش هم کاملاً اطفا و محل پس از ایمن‌سازی تحویل مالکان شد.

انتهای پیام/
