بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای

جانشین پلیس راه راهور فراجا بی‌توجهی به کمربند ایمنی را همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر نقش حیاتی کمربند ایمنی در کاهش تلفات رانندگی اعلام کرد: کمربند ایمنی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مهارکننده، از سرنشینان خودرو در برابر پرتاب‌شدگی، حرکت‌های شدید ناشی از برخورد و صدمات ناشی از برخورد با اجزای داخلی کابین محافظت می‌کند.

وی با بیان اینکه استفاده از کمربند ایمنی میزان آسیب‌های جدی به ناحیۀ سر و قفسه سینه را بیش از ۷۰ درصد کاهش می‌دهد افزود: این آمار نشان‌دهندۀ نقشی است که یک اقدام ساده می‌تواند در حفظ جان شهروندان ایفا کند.

سرهنگ محبی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق مادۀ ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و تمام سرنشینان خودرو در همۀ راه‌ها الزامی است. افزون بر این، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان موتورسیکلت نیز یک الزام قانونی و یک ضرورت قطعی در حوزه ایمنی ترافیک به شمار می‌رود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ضمن درخواست از رانندگان برای رعایت مقررات ایمنی تأکید کرد: پلیس راه به‌طور مستمر بر رعایت این قانون نظارت دارد و انتظار می‌رود شهروندان با رعایت کمربند ایمنی و کلاه ایمنی، نقش مؤثری در کاهش تلفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها ایفا کنند.

