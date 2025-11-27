شهادت مرزبان هنگ مرزی سراوان پس از ۴۲ روز تحمل جراحت

به گزارش ایلنا، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران یگان تکاوری اسفندک هنگ مرزی سراوان در حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی در حوالی این روستا در تاریخ 24 شهریور امسال مورد حمله گروهک تروریستی قرار گرفتند و در این حمله مرزبانان با اعضای این گروهک درگیر شدند.

سردار شجاعی افزود: مرزبان وظیفه هنگ مرزی سراوان به نام "متین باهورزهی سورانی" در حمله تروریستی حین گشت زنی از مرز‌های جنوب شرق کشور در منطقه مرزی اسفندک توسط افراد مسلح ناشناس در پوشش یک دستگاه خودرو تاکسی از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت که با توجه به شدت جراحات وارد پس از ۴۲ روز بستری در بیمارستان ثامن الائمه مشهد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی گفت: تلاش برای دستگیری عاملان شهادت مرزبانان وظیفه شناس آغاز شده است.

شهید وظیفه "متین باهور زهی سورانی" اهل سنت، مجرد و ساکن شهرستان سراوان بود که در راه پر افتخار حفاظت از میهن به شهادت رسید.

