از روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب کشور، بخشهایی از غرب، دامنه های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی خزر بارندگی، رعدو برق، وزش باد و در نقاط سردسیر شمال غرب بارش برف پیش بینی می شود.