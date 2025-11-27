سازمان هواشناسی اعلام کرد:
افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای پرجمعیت
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد: از امروز تا روز یکشنبه (نهم آذرماه) جوی پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی و پر جمعیت است.
به گزارش ایلنا، امروز و فردا (۶ و ۷ آذرماه) در برخی نقاط استان های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می شود.
از روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب کشور، بخشهایی از غرب، دامنه های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی خزر بارندگی، رعدو برق، وزش باد و در نقاط سردسیر شمال غرب بارش برف پیش بینی می شود.