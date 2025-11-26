ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل ایمنی و امنیت انبارها برای پیشگیری از قاچاق و مدیریت هوشمند کالا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، چهارمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تهران به ریاست مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری برگزار شد.

دشتی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و نیز شهدای گمنامی که اخیراً با حضور پرشور مردم تهران تشییع شدند، همچنین تبریک فرارسیدن هفته بسیج، گفت: تفکر بسیجی منحصر به ساختار سازمانی نیست؛ هر نوع رفتار، اقدام و اندیشه‌ای که برای کمک به مردم، کاهش نارضایتی‌ها و حل مسائل جامعه انجام شود، ترجمان عملی اندیشه بسیجی است.

وی با اشاره به نظریه "شهروند سازمان" که در سال ۱۹۸۸ میلادی در مدیریت اروپا مطرح شد، تصریح کرد: رفتار ایثارگرانه، وجدان کاری، ادب، تواضع و جوانمردی که امروز در مدیریت مدرن از آن به‌عنوان اصول پیشرفته مدیریتی یاد می‌شود، همان چیزی است که اسلام و فرهنگ بسیجی سال‌ها پیش آن را در قالب ایثار و جهاد تبیین کرده است. این سرمایه فکری باید در ساختارهای اجرایی ما تقویت و جاری شود تا بهره‌وری سازمانی ارتقا یابد.

دشتی با تقدیر از برگزاری دوره آموزشی اداره کل پست در حوزه مقابله با قاچاق، افزود: گزارش اقدامات دستگاه‌ها باید به‌طور مستمر به دبیرخانه ارسال شود. این گزارش‌ها به کمیسیون استان و سپس به ستاد مرکزی منعکس می‌شود و موجب دیده شدن زحمات دستگاه‌ها و اثربخشی بیشتر اقدامات می‌گردد. هیچ اقدامی نباید بدون ثبت و ارسال مستندات باقی بماند.

وی بخش اصلی جلسه را بررسی دستورالعمل جامع مدیریت ایمنی و امنیت انبارها اعلام کرد و گفت: این دستورالعمل توسط معاونت امنیتی و انتظامی استانداری ابلاغ شده و کمیته‌ای ویژه شامل فرماندار به‌عنوان رئیس، اداره صمت به‌عنوان دبیر، اعضای کمیسیون شهرستان، اتاق اصناف و فرمانده بسیج ادارات تشکیل شده است.

معاون امنیتی فرمانداری تهران، شناسایی کامل و دقیق تمامی انبارهای سطح شهرستان، صحت‌سنجی و به‌روزرسانی اطلاعات انبارها، ثبت و کنترل ورود و خروج کالا بر اساس چک‌لیست‌های ابلاغی، اطلاع‌رسانی به واحدهای مشمول برای ثبت رسید و حواله در سامانه جامع انبارها و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای تصمیم‌گیری دقیق و پیشگیرانه را از وظایف این کمیته برشمرد.

دشتی در پایان با بیان اینکه هرگونه خلأ اطلاعاتی در حوزه انبارها می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و قاچاق شود، گفت: این دستورالعمل کار سنگینی است و نیازمند همراهی کارشناسان دستگاه‌هاست. اگر چالش یا مانعی در اجرای آن وجود دارد باید به‌صورت دقیق و کارشناسی اعلام شود تا به سلسله‌مراتب استانی ارجاع گردد.

