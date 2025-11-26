خبرگزاری کار ایران
حضور ۳۲ تیم عملیاتی برای اطفای حریق جنگل‌های گلستان + فیلم

مدیرعامل هلال‌احمر استان گلستان از حضور ۳۲ تیم عملیاتی برای اطفای حریق جنگل‌های گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سلیمی، مدیرعامل هلال‌احمر استان گلستان اعلام کرد: یک فروند بالگرد هلال‌احمر از صبح امروز به‌طور مستمر در حال عملیات است.

وی با بیان اینکه ۳۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر نیز در منطقه حضور دارند، افزود: عملیات در جنگل‌های سه شهرستان کلاله، مینودشت و گالیکش در حال انجام است.

او افزود: از صبح امروز تاکنون ۴ سورت پرواز اطفای حریق توسط بالگرد هلال احمر انجام شده است. پایگاه های امدادی استان درحالت آماده باش و نیروهای هلال‌احمر همچنان در حال مهار آتش و امدادرسانی به مناطق درگیر حریق هستند.

