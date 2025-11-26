خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود

«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
کد خبر : 1719361
لینک کوتاه کپی شد.

اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ با حضور شهرداران و مدیران شهری داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از ۶ تا ۹ آذر در ساختمان بلدیه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ با حضور شهرداران و مدیران شهری داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از ۶ تا ۹ آذر در ساختمان بلدیه برگزار خواهد شد.

این اجلاس که به همت معاونت بین‌الملل مرکز ارتباطات و با همکاری مجمع شهرداران آسیایی برگزار می‌شود، شامل چند رویداد اصلی از جمله هفتمین نشست مجمع عمومی و یازدهمین نشست هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی، اولین نشست روسای سازمان‌های بین‌المللی شهری و دومین نشست شهرهای خواهرخوانده تهران خواهد بود.

بیش از ۱۰۰ مهمان از شهرهای داخلی، کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، هند، ترکیه، عراق، روسیه، قطر و سنگال و همچنین سازمان‌های بین‌المللی شهری از جمله اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، اتحادیه شهرهای بریکس پلاس و آیزوکارپ در اجلاس شهری تهران حضور خواهند داشت.

برگزاری دیدارهای دوجانبه و چندجانبه و نشست‌های تخصصی در حوزه شهر هوشمند، محیط زیست، ترافیک و زیرساخت شهری، اقتصاد شهری، مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی و شهرهای دوستدار کودک، بازدید میدانی از پروژه‌های شاخص تهران و جاذبه‌های گردشگری از دیگر بخش‌های این رویداد سه روزه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات