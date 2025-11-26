خبرگزاری کار ایران
ملاقات مردمی مسئولان سازمان وظیفه عمومی در آذرماه

به گزارش ایلنا از پلیس، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان و خانواده های آنان می توانند با مسئولین سازمان وظیفه عمومی در محل سازمان و به طور همزمان با معاونین وظیفه عمومی استان ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی 197 روز پنج شنبه مورخ ششم آذر ماه سال جاری از ساعت 9:00 تا 11:00 صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است: حضور مشمول در جلسه ارتباط مردمی برای رسیدگی به درخواست وی از سوی مسئولین سازمان الزامی است.

 لازم به ذکراست: مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ویا پیام رسان های داخلی سازمان (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

