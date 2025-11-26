خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار اورژانس استان تهران درباره خطرات آلودگی هوا برای گروه‌های حساس

هشدار اورژانس استان تهران درباره خطرات آلودگی هوا برای گروه‌های حساس
کد خبر : 1719265
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی اورژانس استان تهران، در هفته اخیر با توجه به آلودگی هوا ماموریت‌های مربوط به مشکلات تنفسی و تماس‌ها اورژانس استان تهران نسبت به هفته گذشته ۱۵ درصد و در زمینه قلبی ۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا،  روابط عمومی اورژانس استان تهران اعلام کرد:  مردم باید توجه داشته باشند که برخی گروه‌های سنی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای در اولویت مراقبت قرار دارند.افرادی که دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند، به‌ویژه در این شرایط آلودگی، در معرض آسیب جدی قرار  دارند.

همچنین گروه‌های سنی خاص از جمله افراد بالای ۵۵ سال و کودکان زیر ۸ سال، باید به شدت از حضور در مکان‌های عمومی، محیط‌های باز و  به‌ویژه ورزش در فضای باز در ساعات ابتدایی روز خودداری کنند.

در این شرایط بهتر است در و پنجره‌ها بسته بماند و در صورت وجود دستگاه تصفیه هوا، فیلترهای هِوا فعال باشد و در نبود این دستگاه، استفاده از بخور سرد می‌تواند به کاهش خشکی و تحریک تنفسی کمک کند؛ اما بخور‌های چرب اصلاً توصیه نمی‌شود.

از مردم عزیز تقاضا داریم با رعایت توصیه‌های بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و معاونت بهداشت به‌طور مکرر اعلام می‌شود، به ما و جامعه سلامت کمک کنند.در روزهای آلوده، مصرف مایعات فراوان و مواد غذایی حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها مانند میوه و سبزی‌ها بسیار کمک‌کننده است.

بسیاری از مردم ناچارند در محل کار خود حاضر باشند و فعالیت‌های روزمره خود را ادامه دهند، اما رعایت نکاتی ساده مانند استفاده مستمر از ماسک، نوشیدن مایعات کافی و پرهیز از فعالیت‌های سنگین در هوای آزاد می‌تواند مانع از بروز مشکلات جدی‌تر شود.

اگر این توصیه‌ها رعایت نشود، ممکن است با شرایطی مواجه شویم که نیاز به مداخلات گسترده‌تر اورژانس استان تهران احساس شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات