انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه

معاون مبارزه یا جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی رصدهای حرفه‌ای کارآگاهان دو کارگاه بزرگ جعل ویزا و گذرنامه شناسایی و منهدم و ۱۰ نفر از متهمان اصلی این شبکه سازمان یافته به دام افتادند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه «حجت متقی» اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی، کارآگاهان معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی موفق شدند دو کارگاه فعال در زمینه جعل ویزا و گذرنامه را شناسایی و ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه سازمان یافته را دستگیر کنند. 

وی افزود: متهمان با طراحی صفحات جعلی، مهرهای ساختگی و نرم افزارهای پیشرفته، اقدام به تولید ویزا و گذرنامه برای متقاضیانی می‌کردند که تحت عنوان ویزای فوری، ارزان و تضمینی فریب خورده بودند این افراد در پوشش دفاتر مهاجرتی غیر مجاز فعالیت داشته و مبالغ کلانی از شهروندان دریافت می‌کردند. 

معاون مبارزه یا جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با تشریح مراحل عملیات این شبکه گسترده کلاهبرداری گفت: اشراف اطلاعاتی، مراقبت نامحسوس و اقدامات فنی پلیس آگاهی باعث شد اعضای این باند در لحظه تبادل مدارک دستگیر و تجهیزات کامل جعل اعم از مهرهای تقلبی، کاغذهای مخصوص و پاسپورت‌های آماد کشف و ضبط شود. 

وی تاکید کرد: پلیس آگاهی با قدرت و بدون اغماض با سودجویانی که با جعل اسناد بین الملی سرنوشت شهروندان را بازیچه قرار می‌دهند برخورد می‌کند و این حوزه تحت پایش دائم می‌باشد. 

این مقام انتظامی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان با بیان اینکه هیچگونه ویزای فوری، ارزان، تضمینی یا خارج از مسیر قانونی وجود ندارد، تصریح کرد: هر گونه مراجعه به افراد ناشناس، دفاتر مهاجرتی بدون مجوز یا صفحات مجازی به شدت خطرناک است و نیز تحویل یا استفاده از ویزا و گذرنامه جعلی باعث بازداشت در مرزها، ممنوع الخروجی و تشکیل پرونده برای فرد خواهد شد. 

به گزارش پلیس، وی تاکید کرد: شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش ویزا، دعوت نامه یا مدارک هویتی را فورا به نزدیکترین پایگاه پلیس آگاهی یا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

