عوامل تشدید آلودگی هوای تبریز اعلام شد؛ از سوخت فسیلی تا خشکسالی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی با انتقاد از ادامه آسفالتریزی در سطح شهر تبریز علیرغم صدور دستور توقف فعالیتهای عمرانی، گفت: این اقدامات در تشدید آلودگی هوا مؤثر هستند و باید متوقف شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، محمدحسین حسن زاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در جلسه شورای شهر تبریز که با موضوع آلودگی هوای این شهر تشکیل شده بود با اعلام این خبر، تاکید کرد: تذکرات لازم به دستگاههای مربوطه در این رابطه صادر شده است.
او گفت: استفاده از سوختهای فسیلی، فرسودگی ناوگان حملونقل، خشکسالی و کاهش بارشها نیز در تشدید این بحران نقش دارند.
وی تأکید کرد: تخصیص سوخت و عملکرد برخی دستگاهها نیز در این زمینه تأثیرگذار است.
مدیرکل محیط زیست استان با بیان اینکه آلودگی هوا پدیدهای چندعاملی است، گفت: نقش محیط زیست بیشتر نظارتی است، اما مسئولیت سنگینی بر دوش این نهاد قرار دارد.
وی همچنین بر ضرورت تداوم مطالبهگری مردم تأکید کرد و افزود: این حق مردم است که خواستار بهبود شرایط زیستمحیطی باشند، اما انتظار داریم شهروندان نیز در این مسیر همکاری کنند.
مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان شرقی گفت: تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول خوداظهاری شناسایی شدهاند و برای آنها صورتجلسه تنظیم شده است. این واحدها موظفند هر فصل گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.