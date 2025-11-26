خبرگزاری کار ایران
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مسئولان مرزبانی و نیز همتای آذربایجانی خود، بر عزم مشترک دو کشور بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر، تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت عالی رتبه پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به ریاست سردار «ایرج کاکاوند» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در سفر دو روزه به کشور آذربایجان، با مسئولان مرزبانی و نیز پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور دیدار و گفت و گو کرد. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نشست تعاملی با مسئولان مرزبانی کشور آذربایجان بر ردیابی، شناسایی و دستگیری عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر با توجه به پیچیدگی‌های روند قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و نیز با در نظر گرفتن استفاده قاچاقچیان مواد مخدر از گستره جغرافیایی دو کشور ایران و آذربایجان به عنوان یکی از مسیرهای ترانزیت مواد مخدر، به عنوان یکی از اولویت‌های همکاری مشترک تاکید کردند. 

گفتنی است، افزایش تبادل برخط اطلاعات برای شناسایی و انهدام شبکه‌های قاچاق، تبادل تجربیات با هدف توانمندسازی ظرفیت‌های آموزشی، ارتقای ظرفیت‌های اطلاعاتی به ویژه در معابر رسمی و مناطقی که به دلیل خلاء‌های موجود ممکن است مورد سوء استفاده قاچاقیچان قرار گیرد، اجرای اقدامات عملیاتی مشترک و همزمان و… از جمله مهمترین محورهای گفت و گوی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین مرزبانی کشور آذربایجان بود. 

همچنین سردار «کاکاوند» در جلسه تعاملی دیگری که با حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور آذربایجان برگزار گردید، بر ضرورت تدوین مکانیزم امن تبادل اطلاعات با هدف اجرای عملیات‌های همزمان، ردیابی، شناسایی و دستگیری عناصر فعال و اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، برنامه ریزی مناسب با هدف ارتباط مستقیم روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های مرزی دو کشور با هدف تبادل اطلاعات بر خط در خصوص فعالیت شبکه‌های بین المللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، تبادل تجربیات در چارچوب برگزاری ادوار آموزشی تخصصی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر در زمینه‌های علمی، آزمایشگاهی، اطلاعاتی و عملیاتی و… تاکید کرد. 

به گزارش پلیس، در پایان طرفین با قدردانی از تلاش‌های یکدیگر در مقابله با پدیده مواد مخدر، بر عزم مشترک دو کشور در راستای ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر از طریق توسعه تعاملات و اشراف اطلاعاتی در مناطق مرزی مشترک، تاکید کردند.

