رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:

کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری/ متهمان ۴۶۷ میلیارد تومان جریمه شدند

کد خبر : 1719188
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» با بیان اینکه در تعاقب تشدید کمبود و گرانی نهاده‌های دامی که آثار زیادی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم می‌گذارد این موضوع به طور ویژه در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت، گفت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، یکی از علت‌های اصلی این موضوع، احتکار نهاده‌های دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه کمبود نهاده‌های دامی زمینه نارضایتی فعالان اقتصادی را در این حوزه ایجاد می‌کند، عنوانکرد: در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی نهاده‌های وارداتی و در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار و بررسی از میزان واردات نهاده‌ها مشخص شد، ۵ شرکت با سوء استفاده از وضعیت کمبود نهاده در کشور بالغ بر ۴۲ هزار و ۲۲۰ تن نهاده دامی از نوع ذرت، جو و سویا وارداتی را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده‌اند. 

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری ۵ متهم و تشکیل ۵ پرونده در این زمینه، خاطر نشان کرد: متهمان این پرونده به مبلغ ۴۶۷ میلیارد تومان جریمه شدند. 

به گزارش پلیس، سردار رحیمی بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار و قاچاق کالا و سایر جرایم اقتصادی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

