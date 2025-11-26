رئیس پلیس راهور فراجا:
ارتقای کیفیت خودرو میتواند ۵۰ درصد آسیب تصادفات را کاهش دهد
رئیس پلیس راهور فراجا در بازدید از مرکز آزمونهای ایمنی و کیفیت خودرو و انجام کرش تستها تأکید کرد که ارتقای کیفیت و استحکام خودروها میتواند بدون تغییر در قوانین و آموزشها تا ۵۰ درصد به کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات کمک کند و نوسازی ناوگان با پشتوانه علمی و پژوهشی قوی، یک ضرورت جدی برای کشور است.
به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جریان بازدید از مرکز آزمونهای ایمنی و کیفیت خودرو، با اشاره به اهمیت کیفیت و استحکام خودروها در کاهش تلفات و آسیبهای جادهای گفت: اگر بخواهیم تنها یک مولفه در حوزه ایمنی را بررسی کنیم، همین ارتقای کیفیت خودروهاست. حتی اگر نتوانیم در زمینه قوانین، مقررات یا فرهنگسازی تغییر اساسی ایجاد کنیم، تمرکز روی استحکام خودروها و مواد اولیه باکیفیت میتواند اثرگذاری بسیار بالایی داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبات علمی و پژوهشهای دانشگاهی، ارتقای کیفیت خودرو میتواند بهتنهایی تا حدود ۵۰ درصد شاخصهای آسیب ناشی از تصادفات را کاهش دهد. این عدد واقعبینانه و نه اغراقآمیز است و نشان میدهد که یک اقدام عملی و علمی در حوزه تولید خودرو میتواند نقش بسیار مؤثری در امنیت جادهای داشته باشد.
رئیس پلیس راهور افزود: کشورهای توسعهیافته در این زمینه کار پیچیدهای انجام ندادهاند و ما نیز بدون هیچ محرمانگی میتوانیم از دانش و تجربیات موجود استفاده کنیم. هدف این است که با بهرهگیری از متریال و مواد اولیه با کیفیت و رعایت تمام آیتمهای آزمونهای ایمنی، به استانداردهای بالای خودرو دست پیدا کنیم.
سردار حسینی با اشاره به اهمیت نقش کمیسیون ایمنی راه در ارتقای ایمنی جادهها گفت: این کمیسیون باید همافزا عمل کند و در کنار سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور، وزارت صمت، شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها، مرکز آزمون و ایمنی خودرو را به یک مرکز پویا و فعال تبدیل کند که هم کار میدانی و عملیاتی انجام دهد و هم پژوهشهای علمی و تولید علم داشته باشد.
وی تأکید کرد: این مرکز باید به یک ظرفیت قوی برای کشور تبدیل شود و در این مسیر حتی از حضور شخص رئیس جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، برای افتتاح و تأکید بر اهمیت این مرکز دعوت خواهیم کرد تا هیچ نهاد یا فردی نتواند از مسئولیتهای خود شانه خالی کند.
سردار حسینی درباره اهمیت مکتوب کردن اقدامات این مرکز گفت: تمام مستندات و نتایج فعالیتها باید به مراجع تصمیمساز قوای سهگانه و دستگاههای مرتبط ارسال شود و تا زمانی که لباس خدمت را بر تن داریم، تلاش خواهیم کرد حقوق عامه و ایمنی مردم بهطور کامل رعایت شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: باید کارهای علمی و پژوهشی بدون هیچ ملاحظهای انجام شود، تغییر در روند تولید و روشهای ساخت خودرو، استفاده از مواد اولیه با کیفیت و رعایت استانداردهای آزمونها، میتواند به افزایش قابل توجه ایمنی خودروها منجر شود.
رئیس پلیس راهور همچنین با اشاره به دادهها و اطلاعات مرکز گفت: بسیاری از دیتاهایی که در اختیار داریم، هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیدهاند، اما با انتشار و بهرهگیری از آنها در ژورنالهای علمی معتبر دنیا، نشان دادهایم که این اقدامات بسیار کارآمد و ارزشمند است و میتواند به یک مدل موفق پژوهشی و عملیاتی تبدیل شود.
وی در پایان اظهار کرد: مرکز آزمونهای ایمنی و کیفیت خودرو (کرش تست) میتواند بهعنوان یک پایگاه علمی، عملیاتی و پژوهشی فعال، نقش کلیدی در نوسازی ناوگان و کاهش آسیبهای جادهای ایفا کند و با تلاش متمرکز و علمی، شاهد تحولی قابل توجه در ایمنی راهها باشیم.