به گزارش ایلنا، طرح آبیاری قطره‌ای تحت فشار در سطح ۱۳.۷ هکتار از اراضی باغ شوکت‌آباد دانشگاه با مشارکت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند و دانشگاه بیرجند آغاز شد. این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر۳۱ میلیارد ریال برای ارتقای بهره‌وری منابع آب و توسعه کشاورزی علمی آغاز شد.

این طرح به همت دانشگاه بیرجند و با همکاری و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، در اراضی دانشگاه بیرجند عملیاتی می‌گردد.

براساس تفاهم نامه منعقده، برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار اراضی باغ شوکت آباد (موسوم به باغ اناری)، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال توسط دانشگاه بیرجند پرداخت شده است و مبلغ ۱۲ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال از سوی جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند به عنوان کمک بلاعوض تأمین گردیده است.

پروژه شامل احداث ایستگاه پمپاژ، اجرای عملیات لوله‌گذاری، نصب فیلترها و منبع کودپاشی، احداث حوضچه‌های کنترل مرکزی و راه‌اندازی سیستم آبیاری تحت فشار با دو گسیلنده مینی بابلر برای هر درخت است. این سیستم با راندمان ۹۰ درصد طراحی شده و به طور ویژه برای درختان انار در سطح ۱۳.۷ هکتار از اراضی دانشگاه به کار گرفته شده است.

به منظور اجرای این پروژه، نتایج آنالیز شیمیایی آب و خاک نشان می‌دهد کیفیت منابع موجود برای اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای مناسب بوده و محدودیتی برای کشت محصول ایجاد نمی‌کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اجرای این طرح علاوه بر ارتقای راندمان مصرف آب، به عنوان الگویی موفق در توسعه کشاورزی دانشگاهی و استفاده بهینه از منابع طبیعی در استان مطرح شده است. دانشگاه بیرجند با بهره‌گیری از این پروژه، ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های آبیاری، زمینه‌ای برای توسعه تحقیقات علمی و آموزشی در حوزه کشاورزی پایدار فراهم کرده است.

انتهای پیام/