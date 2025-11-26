به گزارش ایلنا، محمد سلیمی؛ رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، از اعزام ۵۲ نفر از نیروهای منتخب آموزش و پرورش از سراسر کشور به دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت در چین خبر داد و افزود:

این اعزام در چارچوب برنامه‌های کلان دولت برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان و توسعه ظرفیت‌های آموزشی کشور انجام شده است و نمونه‌ای از همکاری‌های علمی و آموزشی سازنده میان دو کشور محسوب می‌شود.

سلیمی با اشاره به ترکیب گروه اعزامی، گفت: در این دوره، معلمان دوره ابتدایی و متوسطه، مدیران مدارس، کارشناسان آموزشی و مربیان فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش حضور دارند و برنامه آموزشی به مدت ۱۴ روز در قالب سه دوره تخصصی برگزار می‌شود.

وی درباره محورهای آموزشی این دوره‌ها، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها که با دعوت رسمی و بهره‌مندی کامل از بورسیه دولت چین انجام می‌شود، شامل سه عنوان آموزشی است: بهبود توانایی تدریس و بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی، مدیریت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش مربیان فنی‌وحرفه‌ای در حوزه رایانش ابری.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، هدف اصلی این طرح را ایجاد فرصت یادگیری ساختارمند برای تبادل تجربه، آشنایی با روش‌های مؤثر و نوین یاددهی-یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش در کشور عنوان کرد و ادامه داد: این دوره‌ها زمینه آشنایی همکاران با تجارب بین‌المللی در حوزه توسعه تفکر خلاق، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در آموزش، بررسی الگوهای موفق مدارس، توسعه آموزش پایه و تقویت مهارت‌های تدریس را فراهم می‌کند.

سلیمی درباره نحوه انتخاب و گزینش افراد، گفت: اعزام این گروه پس از هماهنگی‌های لازم و تخصیص سهمیه رسمی به وزارت آموزش و پرورش انجام شد. سپس، موضوع در شورای سیاستگذاری امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور بررسی و انتخاب معیارهای تخصصی از جمله: ارتباط محتوای دوره با شغل فرد، عملکرد حرفه‌ای، سابقه سرگروهی، سابقه تألیف، تجربه مدیریتی، شاخص‌های اداری و شرایط سنی.

به گفته وی، فرایند انتخاب و ثبت اسامی و انجام مراحل اداری با همکاری معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی انجام شده و پس از طی تمامی تشریفات قانونی، گذرنامه خدمت صادر شده است.

سلیمی درباره محل برگزاری دوره‌ها نیز اظهار کرد: این برنامه آموزشی در دانشگاه نرمال ژجیانگ و دانشگاه علوم گویژو – دو مرکز معتبر علمی چین در حوزه تربیت معلم و دوره‌های بین‌المللی – برگزار می‌شود و برای سهولت یادگیری، زبان دوره‌ها فارسی در نظر گرفته شده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان با اشاره به برنامه بعد از بازگشت شرکت‌کنندگان، تأکید کرد: تمام افراد منتخب موظف هستند پس از پایان دوره، یافته‌ها و تجربیات علمی و آموزشی خود را در قالب طرح انتقال تجربه در سطح استان‌ها و مناطق ارائه دهند تا این فرصت بین‌المللی برای شبکه ملی آموزش قابل بهره‌برداری باشد و به بهبود فرآیندهای آموزشی در کشور کمک کند.

