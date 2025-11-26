خبرگزاری کار ایران
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه معابر متعلق به مردم است، گفت: با هرگونه اجاره معابر شهری با پیگیری قضایی و نظارت شهرداری برخورد می‌شود.

به گزارش ایلنا، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه معابر شهری تحت هیچ شرایطی قابل اجاره دادن نیستند، اظهارکرد: در هر صورت ممکن است برخی اصناف یا افراد معابر را اجاره دهند که کاملا غیرقانونی است اما به محض اطلاع ما برخورد قانونی صورت می‌گیرد. 

وی با بیان اینکه بحث ساماندهی معابر از سوی شهرداری تهران آغاز شده است، تصریح کرد: اگر مستندی برای اجاره معابر ارائه شود، قطعا برخورد جدی انجام خواهد شد. به طوری که در برخی موارد شکایت قضایی کرده‌ایم و پرونده‌هایی در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. 

اقوامی‌پناه درباره اجاره‌های کلان معابر توضیح داد: گزارش‌هایی داریم که در برخی مناطق، برخی مغازه‌داران معابر روبروی مغازه خود را به افراد اجاره داده‌اند که این موضوع نیز منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است. تمامی این تخلفات از طریق محاکم قضایی پیگیری می‌شود. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به مقابله با بازار سیاه اجاره معابر و تخلفات در اپلیکیشن‌ها توضیح داد: برخی از اپلیکیشن‌ها نیز در این زمینه فعالیت غیرقانونی داشته‌اند که علیه آن‌ها شکایت کرده‌ایم و پرونده‌ها در حال پیگیری است. معابر شهری قابل خرید، فروش یا اجاره نیست و با هرگونه تخلف برخورد می‌شود. 

وی با تاکید بر نظارت شهرداری گفت: ما ۵۸ محور اصلی در سطح شهر را برای ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر شناسایی کرده‌ایم. برخی از بساط‌ها در محل ساماندهی شده و برخی دیگر منتقل خواهند شد. هدف ما این است که معابر متعلق به مردم باشد و درآمدی برای عده‌ای خاص ایجاد نشود. 

به گزارش شهر، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنین از مردم و رسانه‌ها خواست در صورت مشاهده تخلف، مستندات خود را به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ارائه کنند تا ورود جدی انجام شود.

