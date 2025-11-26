فرماندار تهران:
آینده کشور در گرو رفع موانع ازدواج است
فرماندار تهران در دومین جلسه ستاد جوانی جمعیت شهرستان تهران با تأکید بر لزوم اجرای سریع و هماهنگ برنامههای عملیاتی در حوزه جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: آینده ایران اسلامی در گرو رفع موانع ازدواج و حمایت همهجانبه از نهاد خانواده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ جوانی جمعیت به عنوان یک اولویت راهبردی، افزود: همه دستگاههای اجرایی باید با عزمی جهادی و برنامهریزی هوشمندانه، در جهت تسهیل ازدواج جوانان، تقویت نهاد خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری گام بردارند.
فرماندار تهران با تقدیر از حضور گسترده و خودجوش مردم به ویژه بانوان در مراسم تشییع شهدای گمنام، این حضور را نماد عزم ملی و ظرفیت بیبدیل اجتماعی برای پیشبرد اهداف کلان نظام خواند.
خوشاقبال تصریح کرد: باید با رویکردی همهجانبه و هماهنگ در سطح ملی و استانی، برنامههای عملیاتی مشخصی برای حمایت از خانوادههای جوان تدوین و اجرا شود. بخشی از چالشهای پیشروی جوانان در امر ازدواج و فرزندآوری اقتصادی است و بخش دیگر ریشه فرهنگی دارد که باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جلسات ستاد جوانی جمعیت باید منجر به خروجیهای عملی و ملموس شود، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفند با همکاری فرمانداری تهران، ظرف یک ماه آینده برنامه عملیاتی خود در حوزه جوانی جمعیت را ارائه نمایند.
معاون استاندار تهران در پایان افزود: نسل جوان و بانوان ایران اسلامی همواره سرمایههای اصلی نظام بودهاند و امروز نیز با عزمی راسخ در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر خواهند بود. آینده درخشان کشور در گرو حضور پرنشاط و توانمند این نسل است.