سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت تا ۵ روز آینده

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد از بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب و غرب، افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف، گاهی همراه با وزش باد رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری، این وضعیت فردا (پنجشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی تداوم خواهد داشت.

طی پنج روز آینده تداوم انباشت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.

جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر و یکشنبه در شمال غرب بارش خفیف پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است از چهارشنبه در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور دما به‌طور نسبی کاهش می یابد.

بعد از ظهر چهارشنبه تا جمعه دریای خزر و جمعه و شنبه خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران کمی ابری تا ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۷ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

