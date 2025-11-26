سازمان هواشناسی اعلام کرد:
تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت تا ۵ روز آینده
سازمان هواشناسی اعلام کرد از بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب و غرب، افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف، گاهی همراه با وزش باد رخ میدهد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری، این وضعیت فردا (پنجشنبه) در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی تداوم خواهد داشت.
طی پنج روز آینده تداوم انباشت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.
جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر و یکشنبه در شمال غرب بارش خفیف پیش بینی می شود.
لازم به ذکر است از چهارشنبه در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور دما بهطور نسبی کاهش می یابد.
بعد از ظهر چهارشنبه تا جمعه دریای خزر و جمعه و شنبه خلیج فارس مواج است.
امروز آسمان تهران کمی ابری تا ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۷ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.