تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت تا ۵ روز آینده

طی پنج روز آینده تداوم انباشت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.

جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر و یکشنبه در شمال غرب بارش خفیف پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است از چهارشنبه در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور دما به‌طور نسبی کاهش می یابد.

بعد از ظهر چهارشنبه تا جمعه دریای خزر و جمعه و شنبه خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران کمی ابری تا ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۷ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.