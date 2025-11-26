خبرگزاری کار ایران
آنفولانزا شایع‌ترین بیماری ویروسی فصل سرد/ معرفی گروه‌های پرخطر

کد خبر : 1719094
متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: آنفولانزا یک بیماری تنفسی ویروسی است که با علائمی مانند تب، بی‌حالی، درد عضلانی و گاهی علائم گوارشی همراه است.

به گزارش ایلنا، ناصر خسروی، متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، اظهار کرد: ویروس آنفولانزا دارای پوشش لیپیدی در سطح خارجی و زوائد برجسته‌ای از جنس گلیکوپروتئین‌های سطحی است. این گلیکوپروتئین‌ها شامل دو نوع H و N هستند و نوع ویروس آنفولانزا در اپیدمی‌های مختلف بر اساس همین هماگلوتینین‌ها نام‌گذاری می‌شود؛ برای مثال ویروس H۱N۳. 

وی با بیان اینکه طغیان‌های آنفولانزا در ماه‌های سرد سال بیشتر مشاهده می‌شود، گفت: ویروس آنفولانزا دارای سه نوع A، B و C است که در میان آن‌ها، نوع A معمولاً عامل اپیدمی‌ها و پاندمی‌های گسترده است. 

خسروی ادامه داد: آنفولانزای نوع B نیز ممکن است اپیدمی ایجاد کند، اما شدت آن کمتر است و این نوع ویروس فاقد مخزن حیوانی است. همچنین آنفولانزای نوع C معمولاً موجب بیماری خفیف و فاقد اهمیت بالینی می‌شود. 

این متخصص عفونی افزود: علائم بالینی آنفولانزا شامل تب، گلودرد، قرمزی چشم‌ها، بدن‌درد، سرفه و… است. نکته مهم درباره این بیماری، شروع ناگهانی علائم است؛ به‌طوری‌که بیمار معمولاً زمان دقیق آغاز علائم را به یاد دارد. 

خسروی یادآور شد: آنفولانزا دارای دوره کمون ۱۸ تا ۷۲ ساعت است؛ یعنی فرد در این مدت ناقل ویروس بوده و می‌تواند بیماری را منتقل کند، اما خود علائمی ندارد. 

به گزارش وبدا، وی با اشاره به گروه‌های پرخطر توضیح داد: کودکان زیر ۵ سال، بزرگسالان بالای ۵۰ سال، افراد دارای بیماری‌های مزمن ریوی، قلبی و کبدی، بیماران تحت شیمی‌درمانی، افراد دچار چاقی شدید و همچنین بانوان باردار بیش از دیگران در معرض ابتلا به آنفولانزا قرار دارند.

