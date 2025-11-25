ملکی خبر داد:
آتشسوزی پاساژی در فلکه دوم صادقیه؛ یک نفر جان باخت+ فیلم
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، از وقوع آتشسوزی در یک مرکز تجاری در فلکه دوم صادقیه خبر داد و گفت: یک مرد ۳۴ ساله در این حادثه جان باخت و سه نفر که دچار دودگرفتگی شده بودند، برای درمان به اورژانس تحویل داده شدند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: ساعت ۱۱:۳۳ ظهر امروز وقوع یک مورد آتشسوزی در مرکز تجاری واقع در فلکه دوم صادقیه، نبش خیابان گلستان یکم گزارش شد.
به گفته او، سه ایستگاه آتشنشانی همراه با خودروی تجهیزات تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شدند و آتشنشانان در مدت ۴ دقیقه به محل رسیدند.
او افزود: این حادثه در یک کارگاه صحافی در طبقه منفی یک از این پاساژ رخ داد. همچنین از ضلع شمالی نیز مسیر سرایت آتش وجود داشت و چند نفر در طبقات بالا گرفتار شده بودند.
ملکی گفت: آتشنشانان همزمان با نفوذ به کانون حریق و عملیات اطفا، تیمهای دیگر را برای جستوجو و نجات به طبقات بالایی فرستادند. بر اساس اطلاعات اولیه، یک فرد شاغل در همان کارگاه محبوس شده بود. با خاموشکردن قسمتهای اصلی آتش، پیکر فردی ۳۴ ساله که دچار سوختگی و آسیبدیدگی شده بود، خارج شد که اورژانس فوت او را تأیید کرد.
او اضافه کرد: از سایر بخشها نیز حدود ۱۰ نفر، شامل زنان و مردانی که در میان دود سنگین گرفتار شده بودند، نجات داده شدند. سه نفر از آنان دچار دودگرفتگی بودند و برای درمان به اورژانس تحویل داده شدند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: آتش بهطور کامل مهارشد و از گسترش آن جلوگیری شد، همچنین پس از تخلیه دود و ایمنسازی، محل برای بررسی علت حادثه به کارشناسان تحویل داده شد.