خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملکی خبر داد:

آتش‌سوزی پاساژی در فلکه دوم صادقیه؛ یک نفر جان باخت+ فیلم

آتش‌سوزی پاساژی در فلکه دوم صادقیه؛ یک نفر جان باخت+ فیلم
کد خبر : 1718933
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز تجاری در فلکه دوم صادقیه خبر داد و گفت: یک مرد ۳۴ ساله در این حادثه جان باخت و سه نفر که دچار دودگرفتگی شده بودند، برای درمان به اورژانس تحویل داده شدند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا  درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: ساعت ۱۱:۳۳ ظهر امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در مرکز تجاری واقع در فلکه دوم صادقیه، نبش خیابان گلستان یکم گزارش شد.

به گفته او، سه ایستگاه آتش‌نشانی  همراه با خودروی تجهیزات تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شدند و آتش‌نشانان در مدت ۴ دقیقه به محل رسیدند.

او افزود:  این حادثه در  یک کارگاه صحافی در طبقه منفی یک از  این  پاساژ رخ داد. همچنین از ضلع شمالی نیز مسیر سرایت آتش وجود داشت و چند نفر در طبقات بالا گرفتار شده بودند.

ملکی گفت: آتش‌نشانان همزمان با نفوذ به کانون حریق و عملیات اطفا، تیم‌های دیگر را برای جست‌وجو و نجات به طبقات بالایی فرستادند. بر اساس اطلاعات اولیه، یک فرد شاغل در همان کارگاه محبوس شده بود. با خاموش‌کردن قسمت‌های اصلی آتش، پیکر فردی ۳۴ ساله که دچار سوختگی و آسیب‌دیدگی شده بود، خارج شد که اورژانس فوت او را تأیید کرد.

او اضافه کرد: از سایر بخش‌ها نیز حدود ۱۰ نفر، شامل زنان و مردانی که در میان دود سنگین گرفتار شده بودند، نجات داده شدند. سه نفر از آنان دچار دودگرفتگی بودند و برای درمان به اورژانس تحویل داده شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد:  آتش به‌طور کامل مهارشد و  از گسترش آن جلوگیری شد، همچنین پس از تخلیه دود و ایمن‌سازی، محل برای بررسی علت حادثه به کارشناسان تحویل داده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات