به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت عنوان کرد: آتش در جنگل اطفا شده، اما به دلیل زمان‌بر بودن خاموش کردن لکه‌های آتش هنوز مساحت‌گیری برای ارزیابی میزان خسارات وارده به جنگل انجام نشده است.

او به کمبود تجهیزات و نیرو در سازمان منابع طبیعی کشور اشاره کرد: «اطفای آتش یک زمان طلایی دارد اگر در همان زمان طلایی به منطقه در حال سوختن برسیم از توسعه آتش جلوگیری شده و میزان مناطق آسیب‌دیده کاهش می‌یابد. در این آتش‌سوزی منطقه صخره‌ای و کوهستانی بود و ما به جاده دسترسی نداشتیم همین مساله انتقال نیرو و تجهیزات را مشکل کرده و باعث پیشروی آتش در دو سه روز اول شد.»

مدیریت ۸۳ درصد از خاک کشور بر عهده منابع طبیعی

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کشور تاکید کرد که ضروری است مجلس و دولت نگاهی ویژه به اعتبارات سازمان منابع طبیعی داشته باشند: «می‌توان به این سازمان که مدیریت ۸۳ درصد از خاک کشور را بر عهده داشته و حافظ منابع زیستی کشور است رویکردی عادی مانند سایر سازمان‌ها داشت. در حال حاضر ۲۱ پایگاه اطفاء حریق منابع طبیعی در کشور جانمایی شده که ۹ پایگاه به بهره‌برداری رسیده است و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم، سایر پایگاه‌ها هم به بهره‌برداری برسد.»

ذکریایی این را هم گفت که سازمان منابع طبیعی فاقد پهبادهای حرارت‌سنج است که می‌توانند کانون آتش را در همان دقایق اولیه شناسایی کنند: «البته پهبادهای پایش داریم. نمی‌توان گفت علت این آتش‌سوزی گسترده در الیت نبود پهبادهای حرارتی بوده است زیرا هر سال شاهد وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها هستیم. در حال حاضر تا زمانی که برف و باران نبارد نیروهای ما به صورت ۲۴ساعته در آماده‌باش هستند، در این روزها هم به صورت شبانه‌روزی گشت‌های ما فعال بوده و مرخصی‌ها را هم تا اطلاع ثانوی لغو کرده‌ایم. با توجه به نبود بارندگی، پایین بودن سطح رطوبت در جنگل و مملو بودن جنگل از برگ‌های خشک پاییزی، اعلام کرده‌ایم که فعلا از ورود گردشگر به جنگل ممانعت شود.»

ضرورت استقرار پایگاه‌های ثابت بالگردی

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کشور عنوان کرد: «در مناطق صعب‌العبور ضروری است از طریق امداد هوایی کار پایش مناطق و همچنین اطفاء حریق را انجام دهیم. در حادثه الیت هم ۸ فروند بالگرد در اختیار ما قرار گرفت و هواپیمای ایلیوشین اقدام به آبگیری و آبپاشی در مناطق دچار حریق کرد.»

ذکریایی این راه هم اضافه کرد که سازمان منابع طبیعی بالگرد اختصاصی برای اطفای حریق در اختیار ندارد: «در راستای اطفای حریق جنگل‌ها، وجود پایگاه ثابت بالگردی یا هواپیماهای سبک آبپاش در سازمان منابع طبیعی یک ضرورت است. ما به خریداری و استقرار هواپیماهای آبپاش یا هواپیماهای سبک آبپاش، نیاز داریم که کاملا در اختیار سازمان منابع طبیعی باشند. اما فعلاً بالگرد اختصاصی یا هواپیمای آبپاش اختصاصی نداریم و در زمان بحران با سازمان مدیریت بحران برای اعزام بالگرد و هواپیمای آبپاش هماهنگ می‌کنیم.»

او درباره عمدی یا سهوی بودن آتش‌سوزی الیت هم گفت: «قطعاً عامل انسانی موجب آتش‌سوزی الیت بوده و آتش‌سوزی طبیعی نبوده است اما اینکه آتش‌سوزی عمدی بوده یا سهوی در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست.»

