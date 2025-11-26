در گفتوگو با ایلنا پاسخ داده شد:
چرا تهران در جنگ با موشها شکست میخورد؟
عضو شورای شهر تهران «ضعف مدیریت پسماند» و «تغییرات مکرر مدیران» را علت شکست تهران در جنگ با موشها دانست و گفت: تا زمانی که روش جمعآوری زباله اصلاح نشود، بودجههای ما برای کنترل حیوانات موذی، هدر میرود، آن هم در حالی که شهروندان در معرض بیماریهای احتمالی قرار دارند.
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وجود حیوانات موذی در سطح پایتخت اظهار کرد: موضوع وجود حیوانات موذی بهویژه موش در سطح شهر، مسئلهای است که از سالهای گذشته وجود داشته، اما در این دوره به دلیل کمتوجهی به موضوع جمعآوری زباله، شاهد حضور بیشتر این حیوانات بهویژه موشها هستیم.
وی ادامه داد: متولی اصلی جمعآوری حیوانات موذی در شهر تهران، سازمان مدیریت پسماند است، اما متأسفانه این سازمان در اجرای وظایف اصلی خود که جمعآوری زباله و نگهداشت شهر است، ضعیف عمل کرده و همین زبالهها عامل مهمی در افزایش جمعیت موشها هستند.
بودجه هست، اما مدیریت ضعیف است
نجفی گفت: نظافت و جمعآوری زباله، یکی از ابتداییترین وظایف شهرداری است و شهروندان، عملکرد شهرداری را پس از موضوع ترافیک، با معیار تمیزی شهر ارزیابی میکنند. متأسفانه در این دوره، مدیریت شهری با وجود تصویب اعتبار مورد نیاز توسط شورای شهر، در عمل ناموفق بوده و این موضوع بارها از سوی اعضای شورا به شهرداری تذکر داده شده است. با این حال، شهرداری به جای اصلاح روشها و سیاستها، تنها به تغییر مدیران روی آورده؛ بهطوریکه از ابتدای دوره شهرداری آقای زاکانی، چهار مدیرعامل در سازمان پسماند تغییر کردهاند که بهطور میانگین، هر یک تنها حدود یک سال در این سمت حضور داشتهاند.
این عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: وقتی شهرداری اقدام به تغییر مدیران سازمان می کند یعنی عملکرد ضعیف سازمان را پذیرفته و برای جبران این ضعف اقدام به تغییر مدیر می کند. اما هیچ کدام از مدیران منصوب شده نتوانستند به گونه ای عمل کنند که شاهد وضعیت بهتر رفت و روب شهر باشیم که در نهایت بتوانیم رضایت شهروندان را کسب کنیم.
نجفی تأکید کرد: یکی از راههای اصلی کنترل حیوانات موذی و موش در تهران، جمعآوری بهموقع و اصولی زباله از سطح شهر است. تا زمانی که روش کنونی جمعآوری زباله ادامه یابد، این حیوانات به تغذیه از زبالهها ادامه داده و کنترل آنها دشوار و پرهزینه خواهد بود. بنابراین، شهرداری باید به جای تکیه بر روش آزمون و خطا، راهکاری مناسب و پایدار برای حل مسئله جمعآوری زباله ارائه دهد تا از بروز مشکلات بهداشتی و بیماریهای احتمالی برای شهروندان پیشگیری شود.
اولویت شورای شهر: روش فیزیکی کنترل موش به جای سموم شیمیایی
رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران افزود: هماکنون برای کنترل و کاهش موش در تهران از دو روش فیزیکی و شیمیایی استفاده میشود؛ اما با توجه به آسیبهای روش شیمیایی به محیطزیست و آبهای زیرزمینی، تاکید ما استفاده از روش فیزیکی است تا با استفاده از نظرات متخصصان این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد.
وی در خاتمه یادآور شد: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر، جلسات متعددی با مدیران سازمان پسماند شهرداری تهران برگزار کرده و ادامه خواهد داد تا با ارائه راهکارهای مناسب و استفاده از نظر کارشناسان، در جهت بهبود وضعیت نظافت شهر و افزایش رضایتمندی مردم گام بردارد.