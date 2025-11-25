بکارگیری پابندهای الکترونیکی ارتقای سطح کنترل و افزایش اعتماد عمومی را در پی دارد

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان با حضور در فرماندهی انتظامی استان مرکزی، در سخنانی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر در مجموعه فراجا در راستای ارتقاء کیفیت عملکرد سازمانی اظهار کرد: نظارت دقیق و قاطعانه داخلی می‌تواند موجب کاهش حداکثری معایب و نواقص شود و در نهایت رویکردی مطلوب‌تر و کارآمدتر در سطح برون‌سازمانی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: فرماندهان و مسئولان نظارتی باید با جدیت و دقت، روند اجرای وظایف را پایش کنند تا ضمن ارتقای کیفیت عملکرد، اعتماد عمومی به توانمندی‌های سازمان بیش از پیش تقویت شود.

سردار رادان در ادامه با تأکید بر بهره گیری از فناوری های نوین جهت پیشگیری از جرائم گفت: استفاده از پابندهای الکترونیکی می‌تواند منجر به کاهش جرم و افزایش توان برخورد با جرائم شود، این ابزارها امکان رصد دقیق موقعیت افراد تحت نظارت را فراهم می‌سازد و با تطبیق داده‌های جغرافیایی و زمانی، می‌توان ارتباط احتمالی میان وقوع جرم و افراد دارای پابند را شناسایی کرد.

وی افزود: بکارگیری پابندهای الکترونیکی نه تنها موجب ارتقای سطح کنترل و نظارت می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به توانمندی‌های پلیس در برخورد هوشمندانه با جرائم خواهد بود.

سردار رادان در ادامه بر اهمیت آموزش و تربیت در ارتقای توانمندی‌های فرماندهی انتظامی تأکید و خاطرنشان کرد: تربیت و مهارت افزایی از مهمترین اولویت‌ها در مراکز آموزش فراجاست.

فرمانده انتظامی کل کشور اظهار کرد: در امر آموزش، تربیت و مهارت بسیار مهم است، باید میان آموزش و تربیت تفاوت قائل شویم و اقدامات آموزشی و تربیتی را متناسب با نیازمندی‌ها و ارتقای فردی و کیفی‌سازی برنامه‌ها دنبال کنیم.

به گزارش پلیس، چهارم آذر، سردار رادان در پایان افزود: مراکز آموزش فراجا باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و توجه به تربیت حرفه‌ای، زمینه ارتقای سطح آمادگی، توان عملیاتی و مهارت‌های رفتاری کارکنان را فراهم سازند.

انتهای پیام/