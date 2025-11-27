در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال خون با اشاره به آمار مشارکت مردم در اهدای خون گفت: حدود دو درصد از جمعیت کشور خون اهدا میکنند که رقم پایینی است و همین دو درصد خون کل کشور را تأمین میکنند.
«محمد نعیمیپور» مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال خون در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت اهدای خون در روزهای آلودگی هوا گفت: با توجه به اینکه خون و فرآوردههای خونی هیچ جایگزینی ندارند و با وجود تمام پیشرفتهای علم پزشکی همچنان باید توسط مردم اهدا شوند، نیاز به خون یک نیاز دائمی است. فرآوردههای خونی تاریخ مصرف محدودی دارند و قابلیت نگهداری طولانی مدت ندارند، بنابراین تأمین مستمر خون ضرورت دارد.
او افزود: در مقاطع مختلف سال مانند ایام تعطیلات، آلودگی هوا یا سرمای هوا، معمولاً کاهش مراجعهکنندگان به مراکز اهدای خون را داریم. این کاهش مراجعه باعث افت ذخایر میشود، در حالی که میزان مصرف تغییر نمیکند و حتی در برخی موارد مصرف افزایش مییابد. همین مسئله مشارکت بیشتر مردم را ضروری میکند تا بتوانیم نیاز ۱۰۰ درصدی مراکز درمانی را تأمین کنیم. هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه نفر را مستقیماً نجات دهد.
نعیمیپور با اشاره به نیازهای درمانی کشور گفت: در کشور ما سوانح رانندگی، بیماران تالاسمی، هموفیلی و بیماران مبتلا به سرطان همگی نیازمند خون و فرآوردههای خونی هستند؛ بنابراین مشارکت عمومی اهمیت فراوان دارد. حدود دو درصد از جمعیت کشور خون اهدا میکنند که رقم پایینی است و همین دو درصد خون کل کشور را تأمین میکنند. اگر مشارکت افزایش یابد، کمک بزرگی به تأمین خون مراکز درمانی خواهد بود. از سوی دیگر، تنها حدود پنج درصد از اهداکنندگان زن هستند و ۹۵ درصد اهداکنندگان را مردان تشکیل میدهند که این آمار نیز بسیار پایین است و امیدواریم بانوان بیش از پیش در این امر انساندوستانه مشارکت کنند.
او با تاکید بر غلطبودن برخی باورهای رایج توضیح داد: باورهای اشتباهی در جامعه وجود دارد؛ مثلاً اینکه در زمان آلودگی هوا نباید خون اهدا کرد یا اینکه اهدای خون موجب کمخونی میشود. هیچ مستند علمی برای این ادعاها وجود ندارد. افراد هنگام مراجعه توسط پزشک آموزشدیده معاینه و مصاحبه میشوند و اگر شرایط لازم را داشته باشند اجازه اهدای خون به آنها داده میشود. تست هموگلوبین نیز همانجا در چند ثانیه انجام میشود و اگر فرد کمخونی داشته باشد، طبیعی است که اجازه اهدا نمیگیرد. بنابراین هیچ نگرانی بهویژه برای بانوان وجود ندارد.
نعیمیپور درباره مشارکت کم زنان نیز گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر تنها حدود پنج درصد از اهداکنندگان را بانوان تشکیل میدهند، سیاست سازمان انتقال خون افزایش مشارکت زنان است و برنامهریزی شده طی سه سال این رقم به ۲۵ درصد برسد. از نظر علمی هیچ منع یا خطری برای اهدای خون بانوان وجود ندارد. طبق پروتکلها، بانوان سه بار در سال و آقایان چهار بار در سال میتوانند خون اهدا کنند. هر واحد خون میتواند جان سه نفر را نجات دهد و این نقش ارزشمند زنان و مردان را در این اقدام انساندوستانه نشان میدهد.
او درباره اهدای خون در شرایط آلودگی هوا نیز تصریح کرد: آلودگی هوا هیچ منع علمی برای اهدای خون ایجاد نمیکند. افرادی که در محیطهای باز حضور پیدا میکنند همان توصیههای معمول، مانند استفاده از ماسک و داشتن تغذیه و مایعات کافی را رعایت کنند. در پروتکلهای سازمان انتقال خون، آلودگی هوا جزو محدودیتهای اهدای خون نیست. افراد مراجعه میکنند، معاینه میشوند و اگر شرایط لازم را داشته باشند مجوز اهدا دریافت میکنند. پس از اهدا نیز وضعیت جسمانی آنها بررسی و سپس ترخیص میشوند.
مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان درباره وضعیت ذخایر خون کشور گفت: ذخایر خون در استانهای مختلف متفاوت است و به شرایط مصرف و میزان مراجعهکنندگان بستگی دارد. اما شبکه ملی خونرسانی کشور بهصورت روزانه کمبود استانها را از استانهای دارای ذخیره بیشتر جبران میکند تا همه نقاط کشور خون کافی و سالم در اختیار داشته باشند. خون اهدایی یک فرد ممکن است حتی به دورترین نقاط کشور منتقل شود و جان بیماری را نجات دهد.