کشف محموله توتون و آمپول غیرمجاز در پایانه مرزی مهران

به گزارش ایلنا، سرهنگ «حمزه علی حسینی» با اعلام این خبر، گفت: در پی هوشیاری مرزبانان مستقر در پست کنترل پایانه مرزی مهران و اجرای یک اقدام اطلاعاتی هدفمند، محموله قابل توجهی از توتون قاچاق که به‌صورت ماهرانه در چمدان و ساک‌های همراه یک مسافر تبعه خارجی جاساز شده بود، شناسایی و کشف شد.

وی افزود: در این عملیات، مقدار ۱۵۰ کیلوگرم توتون به همراه ۴۰۰ عدد آمپول تقویتی غیرمجاز که حمل آن بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و می‌تواند تهدیدی برای سلامت عمومی باشد، از داخل بار همراه نامبرده کشف شد.

فرمانده هنگ مرزی مهران با بیان اینکه کنترل دقیق اقلام دارویی و جلوگیری از ورود و خروج هر گونه کالای غیرمجاز از اولویت‌های مهم مرزبانی است، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات را بیش از ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

به گزارش پلیس، این مقام انتظامی بیان کرد: در این رابطه ضمن تشکیل پرونده، متهم تبعه لبنان جهت سیر مراحل قانونی به مبادی ذی‌ربط تحویل شد.

