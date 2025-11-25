خبرگزاری کار ایران
کشف ۶ کیلو طلای قاچاق در پایانه مرزی میرجاوه

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از هوشیاری مرزبانان و کشف ۶ کیلوگرم طلای قاچاق در پایانه مرزی شهرستان میرجاوه خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "رضا شجاعی" در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور، عوامل پست کنترل مستقر در پایانه مرزی میرجاوه حین بازرسی لاین خودروهای ورودی، با استفاده از مهارت‌های تخصصی مرزبانی و چهره زنی به یک نفر مظنون شدند.

این مقام انتظامی کشور خاطر نشان کرد: مرزبانان پس از بازرسی بار کامیون موفق شدند، مجموعا 6 کیلوگرم طلا که به صورت ماهرانه در خودرو جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش طلاها را 700 میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار کرد: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم نیز دستگیر و تلاش مرزبانان برای دستگیری سایر عوامل این پرونده و همدستان آنها در داخل کشور ادامه دارد.

سردار "شجاعی" در پایان عنوان کرد: متهمان به همراه اقلام مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

