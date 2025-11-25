به کارگیری نخستین دوره سرباز محیطبان
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور از آغاز روند بهکارگیری نخستین گروه از سرباز محیطبانان آموزشدیده در یگان حفاظت خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سردار رضا رستگار با اعلام این خبر گفت: ورود دانشآموختگان هنرستانهای محیطبانی به یگان حفاظت، آغازگر دورهای تازه در تربیت محیطبانان آموزشدیده و گامی مهم در ارتقای توان تخصصی و عملیاتی این یگان است.
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای پیوند میان آموزش رسمی و مأموریتهای میدانی افزود: بهکارگیری نیروهایی که آموزش ساختاریافته دریافت کردهاند، کیفیت عملیات حفاظتی در زیستبومهای حساس کشور را افزایش داده است و مسیر تربیت نیروهای پایدار و کارآمد را تقویت میکند.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور همچنین دریافت سهمیه ویژه برای استانهای دارای هنرستان محیطبانی را نتیجه هماهنگی میان یگان حفاظت و بخشهای ستادی سازمان برشمرد و گفت: دوران سربازی در محیط زیست فرصتی ارزشمند برای تقویت مهارتهای میدانی، افزایش انضباط عملیاتی و درک بهتر سختیها و الزامات حرفه محیطبانی است.
به گزارش روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست، رستگار گفت: نیروهای آموزشدیده پس از طی دوره رزم مقدماتی با آمادگی بیشتری وارد عرصه حفاظت میشوند و میتوانند الگوی نسل جدید تأمین نیروی متخصص در ساختار محیطبانی کشور باشند.