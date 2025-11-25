خبرگزاری کار ایران
نتایج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد

نتایج کتبی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد.

به گزارش ایلنا،  کارنامه نتیجه کتبی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در ۱۷ مهر برگزار شد، در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. 

متقاضیان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری پس از مشاهده نتیجه آزمون، چنانچه در ردیف پذیرفته‌شدگان قرار گرفته‌اند، لازم است در تاریخی که متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی به نشانی: www.hcioe.org اعلام خواهد شد، برای انجام مراحل ثبت‌نام، ابتدا به سامانه https://mojavez.ir و پس از آن برای بارگذاری مدارک به سامانه شورای ‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه نمایند.

طبق تاکید سازمان سنجش آموزش کشور، بدیهی است مسئولیت عدم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در مهلت مقرر بر عهده متقاضی است.

