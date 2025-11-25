فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران:
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران، در صحن علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران، به تشریح دستاوردها و فعالیتهای گسترده بسیج در پایتخت پرداخت و بر نقش محوری این نهاد در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و مقابله با آسیبها تأکید کرد.
حسنزاده با اشاره به تنوع فعالیتهای فرهنگی بسیج گفت: امروز بسیاری از رویدادهای نهادینهشده در تهران، زبانزد کشور و حتی خارج از کشور است. بهعنوان مثال، امروز در هیچ مراسم و برنامهای نیست که شما گروههای سرود بسیج را در سنین مختلف نبینید. ما ۹۰۰ گروه سرود شناسنامهدار داریم که خودشان تولید محتوا میکنند.
وی «محلهمحوری» را سیاست کلیدی بسیج خواند و افزود: تمام تلاش ما این است که فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را محلمحور کنیم. دو مجموعه در تهران قادر به اجرای کامل این سیاست هستند: بسیج و شهرداری. طرح شهید همدانی نمونه موفق این همکاری است که در دو سه سال اخیر، بهویژه در سال گذشته و امسال، بسیار اثرگذار بوده است.
فرمانده سپاه تهران هدف نهایی را مشارکت حداکثری مردم در تمام محلات در مناسبتهای مذهبی عنوان کرد و گفت: نقطه مطلوب ما این است که در مناسبتهایی مانند نیمه شعبان، عید غدیر و روز عاشورا، تمام محلههای ما با محوریت خود مردم فعال شوند.
حسنزاده با اشاره به اقدامات بسیج در محرومیتزدایی گزارش داد: در مناطق جنوبی تهران و بهویژه پنج منطقه با شرایط ویژه، قرارگاه محرومیتزدایی شهید اسداللهی بهطور شبانهروزی فعال است. بهگونهای که در سه سال گذشته، دیگر خبر منفی قابل توجهی از محلههایی مانند هرندی، مظاهری، باغ آذری، دولتخواه و ... شنیده نمیشود.
وی از ساخت دو شهرک خارج از استان تهران برای محرومان خبر داد و افزود: بهعنوان مثال، در کرمان، روستایی که اصلاً ساختمان و مولفههای شهری نداشت را با کمک خیرین و نیروهای جهادی تهران، به شهرکی با ۵۰ واحد مسکونی، حسینیه، ورزشگاه، درمانگاه و مدرسه تبدیل کردیم. این مدل باید الگو شود.
حسنزاده با اشاره به موفقیتهای طرح راهیان نور گفت: تهران بزرگ برای سه سال متوالی، مقام اول کشور را در کمیت و کیفیت اجرای این طرح کسب کرده است. برای اولین بار، اعزام راهیان نور دانشآموزی بهصورت رایگان و در تمام طول سال، از جمله تابستان، ادامه دارد. این طرح امروز ۱۷ قشر مختلف از فرهنگیان و پزشکان تا کارگران را شامل میشود.