بابایی اعلام کرد:

۲ خوابگاه دانشجویی در لیست ساختمان‌های بحرانی پایتخت

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در لیست ۵۴ ساختمان بحرانی، دو مورد خوابگاه داریم که پس از گذشت ۶ سال از شناسایی آن‌ها، اقدامی برای ایمن‌سازی آن صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد: از ۱۲۹ ساختمان بحرانی شهر تهران که توسط سازمان آتش نشانی مورد رصد و پایش قرار گرفته بود، بر اساس برنامه‌های چهارساله چهارم توسعه، به ۵۴ ساختمان بحرانی رسیده‌ایم که تفکیک آن نیز در روزهای گذشته اعلام شد. 

وی افزود: امروز به روزهای سخت آن و ساختمان‌هایی رسیده‌ایم که تاکنون اقدامی انجام نداده اند. در لیست ۵۴ ساختمان بحرانی دو مورد خوابگاه داریم که پس از گذشت ۶ سال از شناسایی آن‌ها، اقدامی برای ایمن‌سازی آن صورت نگرفته است. 

بابایی گفت: خوابگاه شهید شریعتی و خوابگاه شاهد دو ساختمان بحرانی هستند که اقدام به ایمن‌سازی نکرده اند. دادستانی اسامی ۲۰۰ خوابگاه را برای رصد توسط سازمان آتش نشانی اعلام کرده است. 

به گزارش شهر، وی در ادامه یادآور شد: در دوره ششم مدیریت شهری بیشترین توجه به ایمنی صورت گرفته و شاخص ایمنی یک چهارم شاخص‌های اصلی برنامه چهارم بوده و از ۴۴۵ شاخص برنامه به نوعی ۹۴ شاخص به حوزه ایمنی اختصاص داشته و مشعشع‌ترین دوره از لحاظ توجه به ایمنی، دوره ششم بوده است.

