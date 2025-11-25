خبرگزاری کار ایران
شهرداری تکالیف خود در اجرای قانون هوای پاک را به درستی انجام داده است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در راستای قانون هوای پاک، گفت: اگر بخواهید از یک دستگاه در قانون هوای پاک تقدیر کنید، باید از شهرداری تهران تقدیر کنید. در همه موضوعاتی که اقدام لازم بوده، کار شایسته‌ای انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن پیرهادی صبح سه شنبه چهارم آذرماه در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران،  با اشاره به تقسیم مسئولیت‌ها در قانون هوای پاک، بر نقش محوری دولت در حل این معضل تأکید کرد. 

پیرهادی با صراحت مسئولیت اصلی حل مشکل آلودگی هوا را بر عهده دولت دانست و گفت: رئیس‌جمهور باید این کار را بکند. مسئولیت خروج خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده و کامیون‌های فرسوده در اصل بر عهده دولت، و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

وی با دفاع از عملکرد شهرداری تهران افزود: شهرداری در این قانون به عنوان دستگاه یازدهم شناخته شده است و تا این لحظه تکالیف خود را به درستی انجام داده است. اگر بخواهید از یک دستگاه در قانون هوای پاک تقدیر کنید، باید از شهرداری تهران تقدیر کنید. در همه موضوعاتی که اقدام لازم بوده، کار شایسته‌ای انجام شده است. 

این عضو شورای شهر با هشدار نسبت به دادن «آدرس غلط» اظهار کرد: ما باید به دستگاه‌هایی اشاره کنیم که باید تکالیفشان را انجام می‌دادند و انجام نداده‌اند. منابع ثابت صنعتی، امروز یکی از آلاینده‌هایی است که سهمش بیشتر شده است.

