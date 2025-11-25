خبرگزاری کار ایران
چمران:

اگر وزارت کشور متخلفان مقابله با آلودگی را معرفی نکند، خودمان اعلام می‌کنیم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید اتوبوس و موتورسیکلت برقی برای مقابله با آلودگی هوا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران،  صبح سه شنبه چهارم آذرماه در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به برنامه‌های مقابله با آلودگی هوا، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید اتوبوس و موتورسیکلت برقی تأکید کرد. 

چمران با اشاره به بحث تبدیل موتورسیکلت‌های بنزینی به برقی اظهار کرد: این درست نیست که بگوییم چون موتورسیکلت برقی گران است و مردم ممکن است نتوانند بخرند، پس تولید نکنیم. اگر لازم باشد، شهرداری یا نهادهای دیگر می‌توانند با پذیرش بخشی از هزینه کمک کنند. 

وی با اشاره به سهم ۲۰ تا ۲۲ درصدی موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوای تهران، تصریح کرد: با این اقدام می‌توانیم این منبع آلودگی را برطرف و همچنین ایمنی موتورسیکلت‌ها را افزایش دهیم. 

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با تأکید بر استفاده از ظرفیت خالی تولید اتوبوس در داخل کشور گفت: در بازدید از دو شرکت مهم اتوبوس‌سازی در تهران، آن‌ها متعهد شدند که حداقل ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس در سال تولید کنند و حتی تا پایان امسال ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه تحویل دهند. در چنین شرایطی باید این فرصت را مغتنم شمرد. 

وی هشدار داد: اگر وزارت کشور مشکل آلودگی هوا را حل نکند، شورای شهر طبق قانون، این مسئولیت را انجام خواهد داد و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند را به مردم معرفی می‌کند تا مورد بازخواست عمومی قرار گیرند. حداقل کار این است که برای مردم روشن شود که چه کسی انجام داده و چه کسی انجام نداده است.

علت انحراف ستون فقرات