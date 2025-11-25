برگزاری نشست وزارت علوم با دانشگاههای پیشرو در حوزه نیروگاههای خورشیدی
جلسه تخصصی «اجراییسازی پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در دانشگاههای پیشرو و منتخب»، به میزبانی اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه تخصصی که در سالن شهید مفتح این وزارت برگزار شد، سازوکارهای مختلف تأمین مالی شامل تسهیلات ارزی و ریالی، مدلهای سرمایهگذاری و شیوههای بهینه اجرایی برای احداث نیروگاههای خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی این مباحث، تدوین الگوی عملیاتی جامع و تسریع در اجرای پروژههای خورشیدی در دانشگاههای منتخب بود. امید میرود با اجراییسازی راهکارهای مورد توافق، شاهد تسریع در توسعه پایدار انرژیهای پاک در دانشگاههای کشور باشیم.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گفتنی است در این نشست، اکبرپور مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، امیری رئیس گروه راهبری مدیریت سبز، عبدی مشاور رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق(ساتبا)، قاسمنژاد رئیس اداره احداث نیروگاههای خورشیدی و نمایندگان تعدادی از دانشگاههای پیشرو و منتخب در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی حضور داشتند.