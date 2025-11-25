رئیس سازمان منابع طبیعی:
دخالت انسان در آتشسوزی الیت قطعی است
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوربا اشاره به آسیبپذیری کمسابقه جنگلهای شمال بر اثر خشکسالی و وقوع آتشسوزیهای مکرر در این منطقه گفت: دخالت عامل انسانی در آتشسوزی الیت قطعی است.
به گزارش ایلنا، رضا افلاطونی گفت: در بسیاری از کشورها حریق جنگلی اتفاق میافتد، همانطور که در ترکیه این اتفاق افتاد و ما کمکشان کردیم. ۱۰ آبان اولین حریق در الیت گزارش و اطفا شد. حریق دوم ۲۴ آبان گزارش شد که با توجه به شرایط محیطی عملیات مهار طولانی شد. با توجه به تغییرات اقلیمی این رخدادها طبیعی است.
وی با بیان اینکه در منطقه الیت مازندران طی ۱۰ تا ۲۴ آبان چندین حریق ثبت شد، اظهارکرد: با توجه به صعبالعبور بودن منطقه، وقوع آتشسوزی طبیعی بعید و عامل انسانی قطعی است. بررسیها درباره عمد یا سهو بودن حادثه ادامه دارد. خشکسالی شدید و ۶۳ روز بیبارشی، جنگلهای شمال را بهشدت آسیبپذیر کرده است. تکرار آتشسوزیهای الیت زنگ خطر جدی برای همه ماست.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست از نخستین دقایق حریق ۲۴ آبان در الیت در منطقه حاضر شدند. عملیات اطفا به دلیل شرایط سختگذر چند روز طول کشید. در هشتماهه امسال ۲۱۰۲ مورد حریق در جنگلهای مازندران ثبت شده است؛ روندی که بدون مدیریت ریسک و همکاری مردم قابل مهار نیست. عامل انسانی در آتشسوزیهای الیت تأیید شده اما تشخیص عمدی یا سهوی بودن آن در دست بررسی کارشناسان است. نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدیریت آتشسوزی با وجود شرایط دشوار جغرافیایی با هماهنگی کامل دستگاهها انجام شد، به تجربۀ ۲۷ساله خود در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: شرایط واقعی حریق و دشواری عملیات را هم باید در نظر گرفت. در مدیریت حریق، معیار موفقیت کنترل آتش در کمترین زمان، کمترین خسارت و کمترین تلفات است. شرایط جغرافیایی منطقه بسیار سخت و شیبها بالای ۸۰ درجه بوده است، ماشینآلات امکان ورود به منطقه را نداشتند حتی فرود بالگردها نیز با چندین کیلومتر فاصله از محل آتشسوزی انجام میشد. این در صورتی بود که در سه عملیات اخیر در مناطق همجوار عملیات اطفا بسیار سریع انجام شد و اصلا کسی خبردار نشد.
مساحت سوخته شده کمتر از ۱۰ هکتار است
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: برای انتقال نیرو و تجهیزات، ناچار به استفاده از بالگرد و امکانات هلیبرد شدیم. در این منطقه تنها نیروهای متخصص کوهنورد اجازه ورود داشتند. شرایط پوشش جنگلی انباشته از لاشبرگ و رطوبت زیر ۳۰ درصد و شبیه بنزین و باروت بود. در چنین وضعیتی کنترل حریق بسیار پیچیده است
افلاطونی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی بهصورت مستمر پیگیر موضوع بودند، تأکید کرد: با وجود شرایط سخت منطقه، حضور نیروهای استانداری، مدیریت بحران، نیروهای محلی و جنگلبانان باعث شد عملیات اطفا با هماهنگی کامل و روند مطلوب پیش برود.
وی ادامه کرد: بر اساس تصاویر ماهوارهای، وسعت سوختهشده کمتر از ۱۰ هکتار است و ارزیابی نهایی پس از اطفای کامل انجام خواهد شد.
ضرورت تغییر نگاه مدیریتی و تقویت ساختار منابع طبیعی
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت و گوی ویژه خبری با تأکید بر اینکه ارزش زیستی منابع طبیعی در تصمیمگیریهای کشور جایگاه واقعی نیافته گفت: در بسیاری از پروژهها مانند راهآهن یا فعالیتهای معدنی، ارزش حیات جنگلها با محاسبات اقتصادی سنجیده میشود، در حالی که هر درخت به اندازه یک زندگی ارزش دارد و چنین رویکردی پذیرفتنی نیست.
وی افزود: موضوع ارزشگذاری زیستی نخستینبار در بند (ب) ماده ۱۲ قانون افزایش بهرهوری مطرح شده اما اجرای آن بسیار ضعیف بوده و نیازمند بازنگری و توسعه جدی است.
توقف روند تضعیف ساختار سازمان منابع طبیعی
افلاطونی همچنین با اشاره به سابقه تنزل جایگاه سازمان منابع طبیعی اظهار کرد: خوشبختانه با دستور رئیسجمهوری و پیگیریهای مستمر، روند تضعیف ساختار متوقف شد و جایگاه سازمان تثبیت شد.
وی با بیان اینکه ۸۳ درصد مساحت ایران را اراضی ملی تشکیل میدهد، گفت: امکانات فعلی برای مدیریت این گستره کافی نیست اما با مشارکت مردم و دستگاهها، مهار حریقهای اخیر بهخوبی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منابع طبیعی افلاطونی در پایان تأکید کرد: با تغییر اقلیم و افزایش خشکسالی، تقویت نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبارات باید در اولویت قرار گیرد.